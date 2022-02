Récord de nominaciones latinas al Oscar 2022 lideradas por Penélope, Bardem, Del Toro y Lin-Manuel Miranda

Con dos referentes de los Premios Oscar pospuestos (como fue el caso de los Critics' Choice Awards), o los Globos de Oro, que ocurrieron en enero pero fueron tuiteados y no televisados, las nominaciones para los Oscar de este año suceden en un campo inusualmente abierto (y para muchos incierto).

Los 94º Premios de la Academia reconocerán las películas estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. Ese fue, por supuesto, un período en el que muchos estadounidenses tuvieron sus primeras experiencias cinematográficas en el cine desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Y muchos de los principales contendientes son películas cuyos estrenos giraron en torno a los cines tradicionales: Licorice Pizza, West Side Story y Belfast fueron estrenos exclusivos para cines físicos. Las otras dos, The Power of the Dog y Dune, se estrenaron tanto en cines como en plataformas de transmisión, pero son películas visualmente ambiciosas que claramente piden ser vistas en una pantalla grande.

Imposible dejar de destacar, el hecho de que por primera vez en la historia de los Oscar, decenas de artistas de origen hispano podrían recibir la codiciada estatuilla. Las nominaciones anunciadas este martes han hecho historia con tres artistas latinos por primera vez nominados en tres de las categorías principales, dos de ellos casados: Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes compiten en las categorías de mejor actor y mejor actriz, respectivamente. Nombres copmo los de Lin-Manuel Miranda, Guillermo del Toro, Eugenio Derbez y Adriana DeBose, entre otros numerosos talentos latinos.

La ceremonia está programada para el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. Aquí la lista de nominados en las principales categorías:

Mejor película:

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Mejor director:

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Mejor actor:

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz:

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penélope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actriz secundaria:

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Mejor actor secundario:

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Troy Kotsur, Coda

Ciaran Hinds, "Belfast"

Jesse Plemons, The Power of the Dog