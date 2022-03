Confirman a Jennifer Garner, ex de Ben Affleck, como una de las presentadoras en los Oscar Jennifer Garner es uno de los nombres que se suman a lista de presentadores de la 94 entrega de la estatuilla dorada, ¡mira la lista completa de confirmados! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes la Academia de Artes y Ciencias anunció una lista de nombres que se sumarán a la 94 ceremonia de entrega de los premios Oscar a lo mejor del cine que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en Hollywood. Entre los nuevos nombres anunciados destaca el de Jennifer Garner, exesposa de Ben Affleck y madre de sus tres hijos: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13 y Sam, de 10. La doña se suma así a la lista de presentadores para la cual también han sido confirmados la cantante y actriz colombiana Stephanie Beatriz, de la cinta Encanto; el productor y cantante DJ Khaled; la vocalista H.E.R.; los comediantes Tiffany Haddish y Bill Murray; así como los deportistas Shawn White, Kelly Slater y Tony Hawk. La confirmación de Garner surge en medio de la gran interrogante: ¿asistirán Ben Affleck y su novia Jennifer López a la gran ceremonia? La respuesta podría ser un roturno no. Pero no porque la parejita esté intentando tener un 'encuentro cercano del tercer tipo' con Garner, con quien se armó tremendo revuelo a principios de año tras las escandalosas declaraciones de su exmarido afirmando que se sentía atrapado en su matrimonio con la madre de sus hijos. La razón de peso sería que JLO se encuentra grabando la cinta The Mother, en las Islas Canarias —hasta donde se desplazó sus amado Ben, para acompañarla en un romántica escapada— y podrían no desplazarse al continente para desfilar por la alfombra roja de los Oscar. Jennifer Garner, hace un par de semanas en una celebración de la Universidad de Harvard, en Massachussetts. La actriz ha sido confirmada como una de las presentadoras de los Oscars para este 2022: Jennifer Garner Harvard Hasty Pudding Mujer del año Credit: Erin Clark/The Boston Globe via Getty Images Jennifer López y Ben Affleck la semana pasada en las Islas Canarias, paseando románticamente en medio de las grabaciones de la Diva del Bronx de su nueva película The Mother: Jennifer López y Ben Affleck Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Esta no sería la primera vez que JLO brillaría por su ausencia en la gran noche del cine, pues en 2020 la Diva del Bronx se saltó la ceremonia para acudir directamente al afterparty. Mientras todo está en veremos la lista de presentadores de los Oscar ha quedado casi completa con la participación de las estrellas previamente confirmadas: Halle Bailey, Ruth E. Carter, el ex de Jennifer López, Sean "Diddy" Combs, Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lily James, Daniel Kaluuya, Zoë Kravitz, Mila Kunis, Lady Gaga, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Shawn Mendes, Lupita Nyong'o, Rosie Perez, Tyler Perry, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta y Yuh-Jung Youn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La 94.ª edición de los Óscar se realizará el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles en punto de las 8:00 EST/ 5 p.m. PST, por la cadena ABC.

