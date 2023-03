Se revela cómo fueron los últimos momentos de Chabelo Tras hacerse pública la muerte de Xavier López Chabelo, ahora se da a conocer cómo pasó este actor sus horas finales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 25 de marzo de 2023, se dio a conocer la muerte de Xavier López, mejor conocido como Chabelo. Este actor, además de su destacada trayectoria profesional en cine y teatro, se convirtió en una institución de la televisión, no solo por los diversos programas se comedia en los que participó como La carabina de Ambrosio, también porque su emisión dominical de concurso En Familia fue uno de los más longevos e icónicos de la televisión mexicana y formó parte fundamental del sano entretenimiento de muchas generaciones. Por ello, su fallecimiento ha sido lamentado por propios y extraños. Ahora, se revela cómo fueron los últimos momentos de este famoso. "Muy temprano mi padre empezó a tener problemas para respirar, mi madre me llamo y corrimos buscarlo", explicó Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, a los medios de comunicación. "Lo ingresamos de urgencias en el hospital". De acuerdo con el productor teatral, el "amigo de todos los niños", como también se le conocía, tuvo una muerte tranquila e inesperada. "Presentaba un cuadro de abdomen agudo luego un choque séptico. Fue súbito e inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió", concluyó. Xavier López Chabelo Credit: by Luis Gutierrez/Norte Photo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Xavier López Miranda pidió que en estos momentos, también se respete la intimidad de Xavier López Chabelo, tal como le hubiera gustado. Además, abrió la posibilidad de que se rinda algún homenaje póstumo en algún teatro representativo de la Ciudad de México. "Mi padre siempre fue una persona muy privada y, por lo menos el día de hoy, les pedimos que nos dejen honrarlo y recordarlo de manera privada", solicitó.

