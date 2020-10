Close

"Os echo muchísimo de menos", un tímido Enrique Iglesias recibe impactante premio en los Latin Billboards Después de una cariñosa presentación por parte de su querido amigo Pitbull, el español se veía a la vez sereno y emocionado, fiel a su estilo de jeans y camisa negra. ¡Bravo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy Enrique Iglesias brilló como la estrella mundial que es sobre el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina. Con tan solo 45 años, el español ha sido nombrado Artista Latino Más Grande de la Historia. ¡Impresionante! Después de que Pitbull le hiciera la más cariñosa de las presentaciones, el siempre tímido Enrique, fiel a su look de jeans y camisa negra, se veía muy emocionado, casi incrédulo al lanzarse a recoger su premio. Image zoom Video Grab Billboard Latinos “Uy, uy, uy, ya sé que esto es un premio muy especial y la verdad es que no he escrito nada, así que cualquier cosa que diga, por favor, perdonadme si me confundo”, dijo sereno. “Quiero agradecer a los Billboard por este premio, a mi equipo, quiero agradecer también a mi buen amigo Pitbull… Quiero darles la enhorabuena a todos los artistas aquí esta noche. Quiero también decirles a todos mis fans que gracias por todo el apoyo en el transcurso de mi carrera, os echo de menos, muchísimo de menos”, enfatizó. “Ojalá que os vea pronto…” dijo cargado de sinceridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de haber celebrado 25 años de carrera el pasado 29 de septiembre y haber vendido casi 200 millones de discos, el intérprete de Hero es el cantante con más récords en Hot Latin Songs, Latin Airplay y Latin Pop Airplay después de haber cosechado un éxito tras otro con temas como “Súbeme la radio”, “Experiencia Religiosa” y muchos más. Siempre centrado en su carrera y sin verse envuelto en graves polémicas, el artista ha formado un hermoso hogar en Miami junto a Anna Kournikova, y ya tienen tres niños: los mellizos, Lucy y Nicholas, y la benjamina Mary, quien es idéntica a su famoso papá. ¡Felicidades Enrique!

