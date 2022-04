La policía investiga cómo una madre de Nueva York terminó muerta en una bolsa ensangrentada Los vecinos de Queens, NY, están sobrecogidos por la muerte de Orsolya Gaal, madre de dos adolescentes. El reguero de sangre que dejó la bolsa con su cuerpo tirada en la calle llevó a la policía hasta su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Orsolya Gaal Orsolya Gaal | Credit: Facebook Los vecinos de un barrio de Queens, NY, están sobrecogidos por la violenta muerte de Orsolya Gaal, una madre de dos adolescentes de 51 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa cerca de un sendero peatonal que había dejado un reguero de sangre que llevaba hasta la casa de la víctima. Según la policía de Nueva York, un hombre que paseaba a su perro el sábado a las 8:00 a.m. encontró la bolsa de lona con sangre en la esquina de dos calles, lo cual levantó sus sospechas e hizo que avisara a las autoridades. Los agentes de policía identificaron el cuerpo dentro de la bolsa como el de Gaal, quien aparentemente fue apuñalada casi 60 veces, según dijeron fuentes policiales citadas por el diario New York Post. People reportó que policía había informado que un rastro de sangre de varias cuadras de largo los llevó hasta la casa de la víctima. Orsolya Gaal Orsolya Gaal | Credit: Facebook Gaal vivía en esa casa con su esposo y sus dos hijos, de 17 y 13 años. El esposo, Howard Klein, se hallaba en Portland, OR, con el hijo mayor visitando universidades. El menor fue interrogado en la comisaría de policía local y luego liberado. Por el momento los vecinos se encuentran muy asustados por lo sucedido. "Qué tragedia, no solo para los involucrados", dijo John Blankson, al canal local de NBC. "Todo el mundo quiere averiguar qué sucedió. ¿Cómo sucedió?, ¿por qué sucedió?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El New York Post contactó con al esposo de Gaal, cuando se encontraba en un aeropuerto volando a Nueva York. Afirmó vivir "una experiencia terrible". "[Mi hijo] Leo está a salvo. Gracias a Dios [mi hijo] está a salvo", sostuvo. "Estoy preocupado sobre nuestra seguridad. Nuestras vidas están en riesgo". Según el canal local WPIX, el hombre haría recibido un macabro mensaje del supuesto asesino: "Toda tu familia es la próxima".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La policía investiga cómo una madre de Nueva York terminó muerta en una bolsa ensangrentada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.