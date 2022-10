Orlando Bloom revela que estuvo al borde de la muerte El actor británico Orlando Bloom contó con detalle el episodio en el que casi perdió la vida y las consecuencias que tuvo para su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Orlando Bloom dio a conocer uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando un accidente que casi le ocasiona la muerte le obligó a luchar por su salud física y mental. El actor británico explicó que siendo un jovencito se cayó desde la altura de un tercer piso cuando el tubo de desagüe por el que estaba subiendo hacia el tejado de una casa se rompió. "Cuando tenía 19 [años], me caí tres pisos desde una ventana y me rompí la espalda", dijo en un video con UNICEF en Instagram. "Fui muy afortunado de sobrevivir la caída". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bloom, de 45 años, confesó que el pronóstico de los doctores no era prometedor y que incluso le llegaron a decir que no volvería a caminar. "Cuando estaba en el hospital, por los primeros cuatro días, me dijeron que no volvería a caminar. Eso realmente fue el principio de un largo y doloroso camino para reconocer y entender algunos de los patrones que había seguido en mi vida, que me llevaron a tener numerosos accidentes", dijo. "Y la culminación fue quebrarme la espalda, lo cual fue una experiencia casi mortal". UNICEF At 75 Celebration Orlando Bloom | Credit: Photo by Vivien Killilea/Getty Images for UNICEF USA) El protagonista de Pirates of the Caribbean comentó que después de su cirugía usó una faja de soporte para su espalda y empezó varias sesiones de terapia física. Doce días después, Bloom pudo caminar sin sus muletas. Pero a pesar de su pronta y destacada recuperación física, su salud mental sufrió los estragos de la devastadora experiencia. "Yo diría que los meses después de mi caída fueron los de mayor oscuridad", admitió. "Para alguien que siempre estuvo activo en su vida, me sentí restringido repentinamente y estaba en mucho dolor. La salud mental es particularmente un reto porque no se ve". Pero el actor, utilizó la experiencia de su caída para reflexionar la existencia y transformar el dolor en ganas de continuar. "Siempre existe una oportunidad para transformar el dolor, ya sea físico o mental, en la maravillosa y buena fortuna de tu vida", aseguró. "Y es muy importante hablar con la gente, encontrar a alguien, para crear la posibilidad de una comunicación que lleve a la transformación y el cambio. Empieza con un momento, una conversación. Empieza con una pregunta: ¿Qué está en tu mente?". En el 2005, el actor confesó a la revista GQ, que el accidente le cambió completamente la vida. Lo hizo comprender que no debía echarla a perder. Hoy por hoy, el examante de vivir al límite, disfruta al máximo de una vida relajada, intentando no exponerla al peligro.

