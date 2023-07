Oriana, la hija de Gaby Espino, ¡cumple 15 años! Así lo celebró la bella adolescente Frente al mar, junto a su madre, su hermano y el amor incondicional de su segundo papá, Jencarlos Canela, ¡la joven vivió un cumpleaños inolvidable! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino y su hija Oriana | Credit: Instagram Gaby Espino Parece que fue ayer cuando Gaby Espino anunciaba entusiasmada la llegada de su primer hijo, una niña, en este caso. La actriz y su entonces pareja, Cristóbal Lander, cumplían el sueño de convertirse en papás de la bella Oriana. Hoy, esa, entonces bebé, cumple 15 años. Y lo hace rodeada del amor de los suyos y con una sonrisa que recuerda a la de su madre cuando recién comenzaba de adolescente en el mundo del entretenimiento y la actuación. Este fin de semana ha sido muy especial para la joven, quien desde sus redes, al igual que su progenitora, ha compartico la celebración tan especial que ha tenido en un momento tan significativo de su vida. Oriana Lander Oriana Lander celebra su 15 cumpleaños | Credit: IG/Oriana Lander Desde la playa, frente a un arcoiris y con un atardecer de película, la joven celebraba un año más de vida. Las felicitaciones no han tardado en llegar, sobre todo las de sus más allegados. Sus dos papás, uno biológico, Lander, y otro sentimental, Jencarlos Simancas, a quienes dedicó unos sentidos escritos en el Día del Padre, eran los primeros en felicitarla con emotivos mensajes en las redes sociales. Oriana Lander Oriana Lander junto a su segundo papá que le dio la vida, Jencarlos Canela | Credit: IG/Jencarlos Canela Oriana Lander Oriana de pequeña con Jencarlos | Credit: IG/Jencarlos Canela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor y cantante compartía estas imágenes desde el mismo lugar en que la joven también lo hacía, lo que hace suponer que han pasado este día tan importante juntos y unidos por ese gran amor que se tienen. Cristóbal Lander Dedicatoria de Cristóbal, papá de Oriana, a su hija | Credit: IG/Cristóbal Lander Desde Venezuela, pero con el mismo amor, su padre Cristóbal también se deshacía en palabras con su hija y su mamá, Gaby, con quien vivió una bonita historia de amor. "Hoy hace 15 años, llegaste para cambiarme la vida. Puro aprendizaje, me enseñaste todo mi cuchufleta, te amo y es algo que solo tú y yo sabemos, no hace falta estar día a día para sentirlo. Gracias, Gaby Espino, por todo, gracias por darme mi primer gran amor y tú, Jencarlos, gracias infinitas por ser mi parte con ella, solo Dios sabe lo que significa nuestro amor, feliz cumpleaños, Oriana. Te amamos", expresó el orgulloso papá. La fiesta comenzó el sábado y continúa este domingo, día de su 15 cumpleaños. ¡Muchísimas felicidades!

