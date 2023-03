Ordenan el arresto de la presentadora mexicana Pati Chapoy Ordenaron el arresto de la presentadora mexicana Pati Chapoy y luego una jueza la suspendió. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pati Chapoy Credit: (Mario Castillo/Jam Media/LatinContent via Getty Images) Un juez emitió una orden de arresto para la presentadora mexicana Pati Chapoy. El juez penal de la ciudad de México ordenó el arresto de la periodista por 36 horas. Luego una jueza la suspendió para no violar sus derechos humanos. La jueza Rosa María Cervantes Mejía suspendió provisionalmente su orden de arresto, reporta El Universal. El presentador Daniel Omar Aguilar Bisogno y el periodista Ricardo Manjarrez, quienes trabajan con Chapoy, también recibieron un amparo que frenó ordenes de arresto en contra de ambos. Según fuentes cercanas a la conductora de Ventaneando (TV Azteca), la demanda fue por un supuesto comentario discriminatorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pati Chapoy Credit: (Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) La suspensión provisional emitida por la jueza de amparo ordena la liberación inmediata de Chapoy en caso de que ya hubiese sido detenida. La conductora aún no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema.

