Emiten orden de alejamiento contra David "Big Papi" Ortiz Fary Almánzar Fernández, quien tuvo un hijo con el exjugador de las Grandes Ligas, denunció al deportista ante la Unidad de Violencia de Género de República Dominicana. Aquí, los detalles. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El expelotero David Big Papi Ortiz vuelve a tener problemas en República Dominicana luego de que las autoridades le concedieran una orden de alejamiento a la expareja del beisbolista. Según el periódico dominicano Listin Diario, la notificación de la fiscalía ordena al exjugador de los Red Sox de Boston que "se abstenga de molestar, intimidar o amenazar de forma personal, o por vía telefónica" a Fary Almánzar Fernández, madre del hijo mayor del deportista. Image zoom Michael Reaves/Getty Images La orden obedece a una denuncia presentada el pasado 21 de mayo por una supuesta infracción de una ley de violencia doméstica y fue procesada a petición de la unidad de violencia de género, según el diario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fiscal Yadira Rosario advirtió que si Ortiz no cumple con las disposiciones en su contra "será solicitado su arresto y llevado ante un juez", informó el diario El Caribe. El pelotero de 44 años estuvo al borde de la muerte el 9 de junio del año pasado cuando recibió varios disparos, mientras se encontraba en un bar en República Dominicana, de manos de un sicario que lo confundió con otra persona, según las autoridades.

