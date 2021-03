Piden oraciones para la actriz cubana Vivian Ruiz, en delicado estado de salud por coronavirus Adriana Cataño, entre otras personas, compartieron mensajes de apoyo y cariño para la que fuera conductora de Telemundo en los 90 con el programa Estreno y estrellas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus sigue haciendo de las suyas entre anónimos y celebridades. A través del medio Somos la revista se daba a conocer el delicado estado de salud de la primera actriz cubana Vivian Ruiz. Según informa la publicación, la polifacética intérprete por sus papeles en cine, teatro y televisión se ha contagiado de coronavirus y su situación se ha complicado. Razón por la que se ha pedido una cadena de oraciones. A ella se ha unido su compañera y amiga Adriana Cataño quien respondía a esta publicación con un mensaje de apoyo y cariño. Vivian Ruiz Image zoom Vivian Ruiz | Credit: IG/Somos la Revista "Te amo mamá Vivian Ruiz. Eres de las personas más fuertes. Vas a ganar", escribía Cataño conmovida del estado de su también maestra. Su más reciente publicación en redes era a comienzos de marzo anunciando lo que es su nuevo y esperado trabajo, la película Plantados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vivian ha formado parte de obras teatrales tan importantes como Rosa de dos aromas o Divinas palabras, de Valle Inclán. Inolvidable también su paso por Telemundo a finales de los 80, comienzo de los 90 como presentadora del programa Estrenos y estrellas, todo un reclamo en aquella época. Mucha fuerza y los mejores deseos para su pronta recuperación.

Share options

Close Login

View image Piden oraciones para la actriz cubana Vivian Ruiz, en delicado estado de salud por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.