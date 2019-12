Oportunidad de trabajo con la reina Isabel: ¿Quieres llevarle sus redes? Si tu sueño es trabajar para los royals, corre que la oferta se cierra en Navidad. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es la primera vez que hemos visto a los royals británicos poner anuncios buscando personal para trabajar junto a ellos en el Buckingham Palace. Image zoom Al día de hoy, esto es lo que necesita la reina Isabel en sus filas: un experto en redes sociales, según asegura un post de LinkedIn. Tendrías que trabajar en la oficina de su secretario privado dentro de palacio y no tener miedo a plantarle cara a sus siete millones de seguidores, que son con los que cuenta ahora la familia real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom “Tu contenido será visto por millones de personas. Se trata de buscar constantemente nuevas formas de mantener en el ojo público alrededor del mundo a la reina Isabel. Esto es lo que hace que trabajar para la Casa Real sea excepcional”, asegura el post del anuncio. Image zoom Por supuesto, se requiere una gran experiencia en este ámbito profesional: “Tienes que ser un experto en este campo, con experiencia en el manejo y la edición de páginas web de alto perfil, redes sociales y otros formatos digitales”. Image zoom Por si fuera poco, a la posibilidad de trabajar en el Buckingham Palace se une, entre otras cosas, un sueldo de alrededor de 60 mil dólares más beneficios. Contarás con treinta y tres días de vacaciones al año, almuerzo gratis y acceso a una ininterrumpida formación para no dejar de aprender en estas nuevas tecnologías en constante cambio. Image zoom Si estás interesado, ¡date prisa! El plazo para presentar tu resume termina el día 24 de diciembre y las entrevistas están planeadas para primeros de año. Image zoom Lo primero que no debes decir si aspiras a trabajar para la familia real, como ya te contamos en otra ocasión, es que para ti sería un sueño hecho realidad. Como es lógico, no quieren fans, quieren profesionales. Así que asegúrate de no escribir eso en tu resume si no quieres que no pase ni la primera criba. ¡Suerte! Advertisement

