"Se me quitó el dolor": novia de Julián Gil apoya al actor luego de que fuera operado Valeria Marín sorprendió al artista luego de su cirugía de rodilla. Su representante asegura que él ya está "caminando con muletas". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El galán de telenovelas Julián Gil se encuentra recuperándose luego de ser sometido a una operación en la rodilla derecha. Según él mismo informó, la cirugía venía postergándose desde hace un tiempo y finalmente tuvo que ser intervenido en un hospital de Miami desde donde mandó saludos postrado en su cama de hospital. "Hoy me sometí a una operación que me tocaba ya hace meses y la venía postergando por el tema de [la] COVID: expresó el villano de telenovelas como Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley. " Quiero agradecer a los doctores por sus atenciones y cariño. Ahora sí, rodilla nueva. jajaja. Gracias, Dios, por acompañarme en la operación. Todo fue un éxito". "Ayer salió del quirófano a su casa", dijo este miércoles Alberto Navarro, representante de Julián Gil, a People en Español. "Está caminando con muletas y su recuperación va a tardar como un mes". Ya dado de alta, el actor de 50 años y ex de Marjorie de Sousa fue sorprendido por su novia, Valeria Marín, quien lo recibió con los brazos abiertos y lista para consentirlo en su recuperación. "Ayer al salir de la operación, entre la anestesia y las pepas, estaba así como en otra galaxia (médicamente drogado) y al llegar a casa estaba ELLA… la miré y dije: 'Sí, es ELLA' ", escribió Gil en una entrada publicada este miércoles. "Se me olvidó el dolor y se me quitó la notaaaaaa… ELLA y sus detalles, su amor tan bonito… Gracias, Valeria Marín, por hacerme los días más lindos". Julián Gil con su novia, ya de vuelta en casa. El martes el actor colgó esta foto para reportarse tras la cirugía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el 28 de julio pasado que Gil gritó a los cuatro vientos su amor por la periodista mexicana que le ha robado el corazón. Ahora, por lo visto, la chica pasará la prueba de fuego como su atenta acompañante y enfermera. Esta es la segunda vez que Gil pasa por la mesa de operaciones en menos de un año, pues en enero pasado tuvo que ser operado de urgencia de una hernia umbilical. ¡Le deseamos una pronta recuperación!

