En medio del luto por la muerte de la reina Isabel II, el Gobierno británico puso en marcha la operación para gestionar los días posteriores a la muerte de la jefa del estado. El plan secreto tras la muerte de la monarca incluye la manera en que fue anunciada su partida: a través de un comunicado emitido por el palacio de Buckingham. "La reina murió en paz esta tarde en Balmoral. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán mañana a Londres", reveló el palacio en Twitter. Queen Elizabeth, Reina Isabel II Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images El Reino Unido se pondrá de luto por los próximos 10 días, mientras se realizan los preparativos para dar el último adiós a Isabel II tras su histórico reinado, reportó People. La operación tiene por nombre Unicorn. Si se hubiera producido el fallecimiento en Londres, se hubiera llamado London Bridge. Este plan dicta que el parlamento escocés tendrá 36 horas para "preparar una moción de condolencias en la cámara", según el diario The Independent. Los restos de la soberana se trasladarán al palacio de Holyroodshose, la llamada Catedral St. Giles, en Edimburgo, antes de que el féretro viaje en el tren de la familia real a Londres Tras descansar cuatro días en el Palacio de Buckingham, el féretro con los restos de la reina se trasladará a la conocida abadía de Westminster, donde se celebrará el funeral. De ahí partirá a su lugar de descanso final, en la capilla del rey Jorge VI del castillo de Windsor, en las afueras de Londres, según el diario Politico. Allí ya se encuentran los restos del esposo de la monarca, Felipe de Edimburgo, desde su muerte al año pasado. Queen Elizabeth, Reina Isabel II Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images De acuerdo al plan, las autoridades gubernamentales de 15 países, así como los jefes de estado de las 36 naciones de la Commonwealth de las que Isabel II era la jefa de estado, fueron los primeros en enterarse de la partida de la reina. Momentos después se notificó al resto de líderes mundiales, embajadores y gobernantes en general. El anuncio al público se hizo a través de la cuenta de Twitter de la familia real, tal como reza el plan. La actual primera ministra, Liz Truss, se reunirá con el ahora rey Carlos, quien se espera que ofrezca dará un discurso a la nación, entre otras ceremonias y actos que tiene que protagonizar en los próximos días como nuevo monarca y jefe de la Iglesia de Inglaterra. Siguiendo el protocolo, los miembros del Parlamento juraran lealtad al nuevo rey a las 24 horas del fallecimiento de la reina. El himno pasará de ser "God Save the Queen" a "God Save the King". Felipe de Edimburgo y la Isabel II de Inglaterra Felipe de Edimburgo y la Isabel II de Inglaterra | Credit: Jeff Spicer/Getty Images Tras darse a conocer la Operación London Bridge el año pasado, se reveló que el gobierno del Reino Unido ya se preparaba para una crisis debido a la posibilidad de que Londres se viera abrumado por la cantidad de gente que acuda a la ciudad para dar el último adiós a la monarca. Queen Elizabeth II Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images El código secreto para anunciar la muerte de un monarca, data a la muerte del rey Jorge VI, padre de la reina Isabel II. Con la frase "Hyde Park Corner" se dio a conocer la muerte del monarca en 1952. Desde entonces, los fallecimientos de miembros de la familia real han recibido su propio código secreto. La muerte de la madre de Isabel II fue la Operación Tay Bridge, mientras que el fallecimiento del esposo de la monarca, el príncipe Felipe, fue la Operación Forth Bridge.

