¿Cómo se encuentra Grettel Valdez tras complicada cirugía? El pasado miércoles, Grettel Valdez fue sometida a una operación para que se le quitara una parte afectada en un dedo que podría desarrollar un cáncer ¿cuál es el estado de salud de la actriz? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 10 de enero de 2022, Grettel Valdez dio a conocer que le quitarían parte de un dedo debido a que había contraído una afección que podría desarrollar un cáncer. Además, la actriz explicó que este problema ya lo había presentado con anterioridad y, para su fortuna, logró recuperarse. El pasado miércoles 19 de enero, la intérprete de Gabriela Pons de Carmona en la telenovela Buscando a Frida se sometió a la cirugía correspondiente. Ahora, Pato Borghetti, exesposo y padre de su hijo, Santino, reveló cómo se encuentra. "[Grettell Valdez] salió muy bien, la verdad. Fue intervenida", explicó Borghetti al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Por suerte salió todo bien, los miércoles viene a casa, nos encontramos en el camino, yo saliendo de aquí, y pude verla a ella. Fue ambulatoria, estaba bien". De acuerdo con el actor, a Valdez le extirparon un carcinoma. "Estuve platicando un poco con ella porque desconozco los términos médicos, pero me decía que se descubrió que tenía una bacteria que si no se quitaba se podía convertir en cáncer", mencionó. "Tuvieron que remover toda la zona que estaba contaminada por esta bacteria para que no avanzara a algo más peligroso", agregó. "Tuvieron que removerle parte de su dedo. Queda el dedo, pero sí tuvieron que quitarle toda la parte que estaba contaminada (por la mencionada bacteria)". Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Grettell Valdez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricio Borghetti estuvo al tanto de la operación gracias a Santino, con quien tuvo comunicación durante la intervención quirúrgica. "Todos estuvimos al pendiente. A pesar de que estamos separados, es familia". Gretel Valdes y Patricio Borghetti Credit: NTX Fotos "La hemos apoyado. Es una situación difícil para ella, te asusta y angustia un poco, entonces saber que tiene contención por todos lados; sus amigos la acompañaron", comentó. "Está bien, salió bien. Entonces, va a estar bien". Grettel Valdez ya se ha pronunciado sobre su estado de salud. "La cirugía fue un éxito", informó en una historia que posteó en su cuenta de Instagram. "Ahora estoy en casa recuperándome. No puedo hablar mucho ya que me intubaron y duele. Ya les contaré los pormenores", agregó. "Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño".

