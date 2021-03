Close

Arrestan al merenguero Omega por un altercado en República Dominicana El creador de "Pegao/Me miró y la miré", uno de los temas más exitosos de Tik tok, en prisión provisional tras un incidente en plena calle contra un conductor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es uno de los reyes del merengue cuyas canciones son todo un reclamo en la pista y la famosa plataforma de Tik tok. Sin embargo, Omega no ha sido noticia esta semana por sus pegadizos temas musicales. El artista dominicano era detenido por violar la Ley para el Control y Regulación de Armas y supuestamente amenazar a un chofer en plena vía pública. Según trascendió, el cantante se bajó del Maserati y se enfrentó al conductor tras supuestamente recibir un fuerte insulto. Félix Portes, abogado de Antonio Peter de la Rosa, verdadero nombre del artista, informó en las redes sociales que el objeto en cuestión no era una pistola sino lo que se conoce como un taser. Transcurridos unos días, el letrado informaba del acuerdo al que finalmente habían llegado su cliente y Sandy Rojas, el conductor implicado. También compartía este viernes la decisión de la jueza de rechazar la petición "de prisión contra Omega". "Solo ordena garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida y continuar curso conductual", explicó en un comunicado en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de las redes oficiales del cantante se compartía otro mensaje en el que su familia destacaba la buena conducta del artista todo este tiempo tanto dentro como fuera de casa. Además, señalaba este altercado como algo puntual y como producto de una provocación. "Un padre ejemplar, un esposo ejemplar, Un padre de familia ejemplar. Estoy muy sorprendida con el cambio que has dado. Todo el mundo lo ha visto en todo este tiempo, este es el primer altercado que has tenido porque era un mal momento donde te robaron un dinero. Aparte de que te mencionaron a tu madre ... Espero tenerte pronto en casa dándonos felicidad y amor", lee el mensaje en Instagram. Esta no es la primera vez que el artista tiene problemas con la justicia. Ya en 2012 estuvo dos días en prisión tras un enfrentamiento con un camarógrafo que lo había denunciado.

