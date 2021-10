Actor de Mañana es para siempre sufre graves quemaduras en el rostro por una explosión Omar Yubeili, el joven actor mexicano que ha actuado en telenovelas como Mañana es para siempre, sufrió grandes quemaduras en su rostro a causa de una explosión en su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Omar Yubeili Omar Yubeili | Credit: TikTok Omar Yubeili, el joven actor mexicano que ha actuado en telenovelas como Mi corazón es tuyo, Mañana es para siempre o El señor de los cielos, sufrió grandes quemaduras en su rostro luego de una explosión que tuvo lugar en su casa. En su cuenta de Instagram, el actor confesó que había tenido la culpa de lo sucedido, pues dejó las llaves del gas abiertas. "Se me adelantó el Halloween. Y me lleve un susto cabr***n!!!", comenzó diciendo el joven. "Fue mi culpa, dejé una llave de gas abierta casi nada y con eso, bastó para que pasara esto!", añadió. Yubeili aseguró que lo que más le preocupaba era cómo quedaría luego de la recuperación, ya que su carrera depende en parte de su aspecto físico. "Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil!", dijo. Por último, agradeció por los mensajes de apoyo recibidos todo este tiempo. "Gracias a todos por sus mensajes por preocuparse! Estamos sanando. Dios me cuidó de algo que pudo haber estado mucho peor!", sostuvo. Omar Yubeili Omar Yubeili | Credit: TikTok Yubeili mostró fotos de su rostro con quemaduras y de los días que siguieron al accidente, y lo cierto es que al parecer se va recuperando de muy buena manera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas son las personas que le han dejado sus mejores deseos den redes sociales al actor. "Hermano gracias a Dios no pasó nada. Estás en las manos del señor y sé que todo va a mejorar", "gracias a Dios estás bien! A recuperarse y seguir rompiéndola, que eso no te detiene", "recupérate pronto!! Que estés bien!!", le dijeron los seguidores.

