Hijo de Violeta Isfel quiere quitarse el apellido de su padre Omar, el único hijo de Violeta Isfel, ha sido criado completamente por la actriz. Ahora, el jovencito reitera su interés por dejar de utilizar el apellido paterno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de diciembre de 2003, Violeta Isfel dio a luz a su único hijo, quien lleva por nombre Omar. La actriz se separó del padre del ahora jovencito, Rommel Ramírez, por violencia doméstica y obtuvo la patria potestad completa debido a que siempre se ha hecho cargo, en todos los sentidos, de su vástago. Ahora que su primogénito está por cumplir 18 años, quiere llevar a cabo su deseo de quitarse el apellido paterno. "Omar desde muy chiquito no quería llamarse como se llama", reveló Isfel al diario mexicano El Universal. "El Omar sí le gusta, pero su apellido y nombre que le dio su papá desde muy chiquito no le gusta; entonces, estamos viendo. Como ya tenemos la patria potestad, y además, casi es mayor de edad, quiere pasar por un proceso donde pueda cambiar su nombre, quitarse ese apellido que no le interesa y, después de eso, poder tramitar absolutamente todo". Pese a el interés del muchacho por realizar dicho cambio, la también cantante está en la mejor disposición de él conviva con su progenitor si así lo desea. Lo único que aún desconoce es cuál sería el nuevo apellido que adoptaría. "Mi esposo [Raúl Bernal] ya le dijo 'si quieres mi apellido aquí está'; pero es decisión de [Omar]", relató. Violeta Isfel y su hijo Violeta Isfel y su hijo | Credit: Mezcalent; Instagram Omar Isfel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No si sé él quiera, a lo mejor, solo llevar mi apellido", agregó. "Es algo que tendremos que sentarnos a platicar". Violeta Isfel reiteró que "es una inquietud" que Omar "tiene desde hace muchos años; desde muy chico estaba con eso". Por lo tanto, como madre, apoyará su decisión.

