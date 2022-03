Omar Fierro da detalles de sus romances con Verónica Castro y Erika Buenfil Por primera vez, Omar Fierro habla de su situación sentimental con sus colegas Verónica Castro y Erika Buenfil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1990, Verónica Castro realizó la película Que Dios se lo pague, donde compartió créditos estelares con Omar Fierro, tras ese filme, los actores iniciaron un tórrido romance que fue del conocimiento público. La relación sentimental duró tres años; aunque concluyó por una infidelidad del también conductor, según reveló la protagonista de la telenovela Rosa salvaje. Ahora, Fierro habló por primera vez del idilio con la también cantante. "Verónica [Castro] cuando trabajé con ella [me impactó muchísimo por su belleza]", reveló al programa mexicano de televisión Miembros al aire (Unicable). "Duré con ella tres años; hicimos una película y una novela juntos", mencionó. "Soy menor que ella, sí, pero eso no tenía nada que ver. La verdad es que la pasamos muy bien, la pasamos muy bien y ya". Además de tener este sonado noviazgo, el intérprete de Elías Haddad Nassar en el melodrama Mi fortuna es amarte también mencionó cuando tuvo una relación sentimental con Erika Buenfil, aunque no quiso ahondar mucho en el tema, aunque a la fecha mantienen una buena amistad. "Con Erika Buenfil también salí, hicimos la de Amor en silencio juntos", comentó. Erika Buenfil, Omar Fierro y Veronica Castro Credit: Medios y Media/Getty Images; Francisco Morales/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images; Martin Gonzalez/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dejó claro que las dos actrices "son con las únicas dos que he salido" del ambiente artístico. Sin embargo, en algún momento se rumoró que tuvo un idilio con Lourdes Munguía. Lo que el presentador aseguró es que siempre han mantenido un buen trato con sus compañeras de trabajo como Lucero e Ivonne Montero, pero solo quedó en un asunto laboral. Omar Fierro se ha casado en tres ocasiones y tiene cuatro hijos, Omar Jr., Erick, Nicolás y Allan, a quienes suele mostrar en sus redes sociales.

