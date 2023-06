Esposo de Victoria Ruffo se vuelve viral al demostrar que tiene ritmo en el baile Parece que Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, quiere hacerle la competencia a la actriz a la hora de mostrar sus dotes en el baile. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Ruffo Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Es bien sabido que Victoria Ruffo es una importante actriz que ha demostrado sus cualidades profesionales; sin embargo, no ocurre lo mismo en el arte del baile donde dejado claro que el ritmo y la gracia dancísticas no son suyo. Tan es así que la protagonista de la telenovela Corona de lágrimas se volvió viral al presentar públicamente su poco talento; incluso, ella misma bromea al respecto. Lo que ha causado sorpresa es que su marido, Omar Fayad, es todo lo contrario y tiene grandes dotes en el baile. Así, ha ocasionado furor al seguir con precisión una coreografía de OV7 que le enseñó, Ari Borovoy, uno de los integrantes de la famosa agrupación mexicana. Así, el político mexicano, quien porta un pantalón claro, playera camel y zapatos a juego, comienza a seguir los pasos del cantante al ritmo del tema "Un pie tras otro pie"; el baile incluye una sexy vuelta que Fayad no dudó en llevar a cabo de manera segura y firme. Al final, grito "¡venga!" y le dio la mano a Borovoy, mientras mostraba una gran sonrisa en el rostro. Omar Fayad y Victoria Ruffo Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron al baile del exgobernador de Hidalgo, México. "Ya se le pegó lo Victoria Ruffo"; "Qué vergüenza para la Ruffo"; "Ahora cada vez que Victoria Ruffo tenga que llorar, nada más que se acuerde de esto y le será más fácil que de costumbre"; "Por eso se llevan bien el señor y la Ruffo"; "Se llama crisis de los sesentas"; "Quisiera tener una platica con José Eduardo Derbez de esto"; "Baila mejor que la Ruffo trae estilo el Don"; "Me encanta lo natural que es este señor", y "Son los master de las pistas el Fayad y la Ruffo", fueron algunos comentarios. Hasta el momento, Victoria Ruffo no se ha pronunciado ante el baile de Omar Fayad; aunque quizá con esto se anime para que ambos hagan un bailen juntos.

