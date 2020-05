¡Omar Chaparro y Cristian Castro cantan juntos y a pleno pulmón en California! El intérprete de Cómo Caído del Cielo compartió un simpático video junto al cantante de Azul, quien acaba de perder a su abuelita hace unas semanas. Mira cómo se divierten juntos paseando en el descapotable deportivo del hijo de Verónica Castro. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Quien tiene un amigo, tiene un tesoro! Seguro que esa frase le viene hoy a Cristian Castro como anillo al dedo, ya que en pleno luto por su abuelita Doña Socorro, la mamá de Verónica Castro recientemente fallecida, el actor Omar Chaparro dejó por un rato a su familia al cien y se fue a dar la vuelta con él en pleno domingo de Memorial Weekend. “Vámonos pues por las tortas”, decía el chistoso intérprete de Cómo Caído del Cielo, mientras se veía cantando en el clip junto al intérprete de Azul. Escondidos tras sus pertinentes tapabocas en el deportivo descapotable de Cristian, se veían felices bajo el cielo sin nubes de la ciudad de Los Ángeles, California, donde ambos residen. Pese a que algunos seguidores de Omar comentaron bajo el post no saber que ambos mexicanos eran amigos, no es la primera vez que la simpática pareja aparece junta en redes. A primeros de marzo, los dos protagonizaron este divertido tiktok: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si alguno se está preguntando si estos dos amantes de la música andan planteándose una colaboración, sospechamos que es más que posible. El compositor Edgar Cortázar compartió en sus redes esta foto de los tres juntos en la que añadió el hashtag "sorpresas pronto". Seguro que un nuevo proyecto ayudará a Cristian Castro a superar la tristeza por la pérdida de Doña Socorro. Así expresó recientemente su gran dolor a causa de la pérdida de su abuela, quien fue su segunda mamá y una de las personas más importantes de su vida: con un sentido mensaje en italiano “Il mio senso di vivere è morto”, algo así como “ha muerto la razón de mi existir”. Lo hizo al compartir esta entrañable foto de su niñez, donde aparece sentado en el regazo de su queridísima abuelita y vestido como todo un principito. Seguro que las buenas amistades, más si son tan divertidas como Omar y Lucy Chaparro, le darán consuelo en estas semanas complicadas, no solo por la pérdida de su abuelita; también por la cuarentena en la que medio mundo anda inmersa debido al coronavirus.

