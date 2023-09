Omar Chaparro reacciona tras haberse burlado de la delgadez de Anahí Hace un tiempo, Omar Chaparro se burló públicamente de la silueta espigada de Anahí, quien atravesaba por desórdenes alimenticios; ahora, el actor habla sobre el tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Omar Chaparro tenía un programa de televisión No manches, invitó a Anahí a una de sus emisiones, en aquella ocasión, la integrante de RBD atravesaba por un grave problema de bulimia y anorexia; lo cual, no impidió que el comediante bromeara sobre la delgada silueta de la actriz y le ofreciera una torta para que se la comiera en vivo. El tiempo ha pasado y la también cantante dio a conocer que esta situación le afectó mucho a nivel personal y emocional. Ante ello, el actor habló al respecto y no dudó en reconocer que cometió un grave error. "Sí. Yo era un pendejo", advirtió Chaparro a los medios de comunicación. "Lo único que puedo decir es que era un pendejo, no sabía nada". El artista reveló que ya ha podido abordar el asunto con la involucrada y le ha externado su sentir tras lo ocurrido. "Obviamente, ya he hablado con [Anahí]; le pedí disculpas. Lo único que puedo decir es que uno no dimensionaba, no conocía [la problemática]", agregó. "Es lo único que puedo decir, fui un pendejo". En otros temas, Omar Chaparro habló de su primer trabajo actoral fuera del género de comedia, que es su especialidad, en la serie Las viudas de los jueves que le representó un enorme reto profesional. Omar Chaparro y Anahí Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que es una serie de ensamble donde hay diferentes actores, con diferentes escuelas, matices y se ve reflejado en la serie; me encantó; estoy muy orgulloso de lo que hicimos todos", mencionó. "Tuve que rompe muchos paradigmas que tenía yo mismo. Enfrentarme a un Omar que, a lo mejor, tenía miedo; un Omar que quería quedarse en su zona cómoda y primero lucha contra mis propios prejuicios para atreverme a hacer un personaje así, totalmente opuesto a lo que he hecho".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Omar Chaparro reacciona tras haberse burlado de la delgadez de Anahí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.