Omar Chaparro cuestiona a la familia del occiso en el caso de Pablo Lyle La sentencia otorgada a Pablo Lyle por homicidio involuntario ha ocasionado diversas reacciones en los famosos. Así, Omar Chaparro se pronunció ante las decisiones de la familia de la víctima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 3 de febrero de 2023, se dio a conocer la sentencia para Pablo Lyle, quien fue encontrado culpable de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, debido a que el señor de origen cubano falleció luego del altercado que tuvo con el actor en 2019. Así, el protagonista de la telenovela Mi adorable maldición deberá pasar cinco años en prisión y ocho de libertad condicional. Ante ello, muchos famosos se han pronunciado al respecto; tal como lo hizo Omar Chaparro, el cual considera que la familia del occiso debería tener mayor comprensión porque su colega no quiso que el hombre muriera. "Entiendo su dolor, entiendo su coraje [de la familia de Juan Ricardo Hernández], pero creo que ¿qué ganan al no perdonarlo?", advirtió Chaparro a los medios de comunicación. "¿Cómo puede darte paz, tranquilidad y felicidad refundir en la cárcel a alguien, y destruir la vida de ese alguien, y de toda su familia? ¿Qué ganas? ¿Cómo te puede dar tranquilidad tener a alguien en la cárcel que no tenía la intención de matarlo? Ya estuvo tres, cuatro años en arraigo domiciliario, ya su vida es una tragedia ahorita ¿por qué refundirlo? ¿Por qué te va a dar paz?". Omar Chaparro y Pablo Lyle Omar Chaparro y Pablo Lyle | Credit: Jesse Grant/Getty Images for Pantelion; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Omar Chaparro considera que la familia del señor Hernández puede tener tranquilidad si exculpan a Lyle. "Perdónalo, libéralo y libérate", enfatizó. "Porque [Pablo Lyle] va a estar en la cárcel, pero la familia de esta persona también va a estar en la cárcel". Mientras tanto, Pablo Lyle ya está cumpliendo su condena en una prisión de Florida; aunque su familia ha mencionado que pretenden apelar la sentencia.

