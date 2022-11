Omar Borkan, 'el hombre más guapo del mundo', luce irreconocible Hasta lo expulsaron de Arabia Saudita por ser tan guapo. Hoy en día Omar Borkan luce bastante diferente ¿lo llegas a reconocer? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue en el 2013 cuando Omar Borkan acaparó los titulares de diversos medios de comunicación tras ganar el titulo de 'el hombre más guapo del mundo'. Gracias a las redes sociales, el joven se catapultó a la fama gracias a su exótico físico y sensuales bailes. Llegó, incluso, a posar para diferentes revistas y fue invitado a varios programas de televisión. Además, realizó una gira a Latinoamérica y visitó, entre otros países, Ecuador México y Chile. Causó tanto furor, que el guapo iraquí llegó a sex expulsado de Arabia Saudita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el joven aclaró que su expulsión no fue por su atractivo físico -como indicaron algunas publicaciones- sino más bien por sus bailes sensuales ya que fueron considerados inapropiados. Es difícil manejarla, pero al mismo tiempo estoy tratando de ser yo mismo y no fingir mi personalidad, porque de lo contrario no podré sostener una carrera con el paso del tiempo", Omar en entrevista con una revista mexicana. La vida actual de 'El hombre más guapo del mundo' Omar encontró el amor junto a la modelo y diseñadora de modas Yasmin Oweidah, con quien tuvo a su hijo Theyab. La relación llegó a su fin en septiembre de 2018 cuando la pareja anunció su separación. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo A través de sus redes sociales podemos ver que Omar es un padre abnegado que busca ser una figura de apoyo y seguridad para su hijo. En la actualidad, Omar continúa desarrollando su carera de modelo, actor y poeta. Además, es presentador de un programa que se transmite por YouTube.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Omar Borkan, 'el hombre más guapo del mundo', luce irreconocible

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.