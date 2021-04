¿Fue por error? Segmento in Memoriam de los Oscar 2021 se olvida de Naya Rivera La actriz fallecida trágicamente en julio pasado brilló por su ausencia en el segmento dedicado a recordar a los fallecido. Y lo peor: no fue la única celebridad olvidada. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que se revelara que la ceremonia número 93 de los premios Oscar, celebrada el pasado domingo, tuvo el rating televisivo más bajo en su historia, ahora está creciendo la indignación por el segmento in memoriam para recordar a los fallecidos y que dejó fuera a las actrices Naya Rivera y Jessica Walter. Rivera, estrella de la inolvidable serie Glee y cintas como Mad Families, falleció de manera trágica en julio de 2020 mientras daba un paseo en bote con su hijo pequeño. Walter cautivó al público por su participación en la serie Arrested Development y la cinta Slums of Beverly Hills (2018) y falleció en marzo a sus 80 años. Por si esto fuera poco, el segmento también dejó fuera a una tercera estrella fallecida durante este año de pandemia: Adam Schlesinger, quien en 1997 recibió una nominación al Oscar por la Mejor Canción gracias al tema "That Thing You Do!". Naya Rivera Credit: Getty Images En redes, los fans no ocultaron su indignación y rápidamente corrigieron a la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood por el fallo. Otros simplemente reaccionaron con memes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El polémico segmento, ya había levantado cejas porque cuando se transmitió la entrega de premios las fotos de las celebridades recordadas cambiaban de velocidad de manera un tanto bizarra. Algunos famosos aparecieron varios segundos con su nombre y foto en cámara y otros pasaron casi como un suspiro. La 93 entrega de los Oscar ha sido motivo de decepción para muchos televidentes y la reacción fue casi inmediata. De acuerdo con la empresa Nielsen, la ceremonia transmitida por la cadena ABC de este domingo fue vista por 9.8 millones de espectadores. Una espectacular caída de más del 50% en comparación de la entrega de 2021, que atrajo 23.6 millones de televidentes, ¡ay!

