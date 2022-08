Muere la actriz Olivia Newton-John, protagonista de Grease, a los 73 años La actriz Olivia Newton-John, protagonista de Grease junto a John Travolta, falleció la mañana de este lunes en California tras una larga lucha contra una enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz, cantante y activista Olivia Newton-John, famosa por su papel en el musical Grease, ha muerto a los 73 años. Su esposo John Easterling confirmó la triste noticia este lunes a través de un comunicado en la cuenta de Facebook de la artista. "La dama Olivia Newton-John (73 años) murió pacíficamente en su rancho al Sur de California esta mañana, rodeada por familiares y amigos", notificó su esposo. "Pedimos respeto a la privacidad de la familia durante este difícil momento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento se desconoce la causa de muerte, pero la cantante había estado luchando contra el cáncer de seno desde que le volvió a aparecer en el 2017. Su esposo destacó su dura batalla durante 30 años contra esta enfermedad. "Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza por más de 30 años, compartiendo su camino contra el cáncer de seno. Su inspiradora curación y sus experiencias pioneras con la medicina natural continúa con el fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de medicina natural y el cáncer", escribió el viudo. Grease - Olivia Newton y John Travolta Credit: Paramount Pictures/Fotos International/Getty Images Su actuación en cintas como Grease y Xanadu, así como el éxito de canciones como "You're the One That I Want", a dueto con John Travolta, convirtieron a la artista australiana en una de las mujeres más queridas de la pantalla y en la cantante femenina número 1 en los años setenta, además de un icono de belleza para su generación. Newton-John fue diagnosticada con cáncer de seno en 1992. Veinticinco años después, anunció que volvía a padecer la enfermedad, que en esta ocasión había hecho metástasis.

