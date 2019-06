Actriz Olivia Collins confiesa que pensó en el suicidio tras ser víctima de violencia doméstica

La actriz Olivia Collins denunció haber sido víctima de violencia doméstica en España a manos de su exmarido, el publicista Silvio García-Patto. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Entretenimiento, la actriz contó la odisea que vivió tras ser víctima de maltrato físico y emocional. Collins dijo que su exmarido era “muy posesivo” y “tenía un amor enfermo” por ella. También lo acusó de haberla tirado por las escaleras y romperle una mano.

“Con Silvio era muy dificil, me difamó tanto, habló con tantas personas para quitarme el trabajo, me vigilaba, me intervenía el teléfono, me tenía ocho patrullas de guaruras abajo. Yo tenía que salir escondida en el carro con mis hijas, en la cajuela, cosas ya que estaban afectando a mis hijas. Yo no lo pedía nada, nada más le pedía que me dejara libre y ya. Él me dijo: no, tú y yo hasta la muerte’,” contó sobre la insistencia de él de no divorciarse.

Mezcalent.com

Collins confesó que hasta consideró el suicidio. “Sí tuve un intento de suicidio, la verdad”, contó la ex Conejita de Playboy, quien pensó lanzarse por un acantilado. “Salí corriendo sin pensar. Ya era como el ‘shock’, el extremo de que yo ya no podía más con eso. Me acuerdo que salí y me fui corriendo, pero gracias a Dios, estaba mi hermana, una chica que me llevé de aquí, que me ayudó siempre, con su hijo, Cata, que es mi ángel de la guarda”, revela sobre las personas que la rescataron.

No lo dejó antes por miedo a perder a sus hijas, asegura. “Yo estaba aterrorizada. Él me dijo: ‘Si no vuelves conmigo, no vuelves a ver a las niñas’,” recordó de cómo la manipulaba con las hijas de ambos. Sin embargo, unos amigos le compraron un boleto de avión y dejó un pasado de violencia doméstica en España para empezar una nueva vida en México.

La actriz dijo que espera inspirar a otras mujeres a romper ciclos de abuso. “Lo digo ahora porque la mujer tiene que valorarse. Quiero que, de verdad, la mujer no se someta tanto. A veces cometemos el error por los hijos, pero los hijos también necesitan una salud, en una pareja, en un matrimonio, en amistad”.