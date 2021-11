¿Quién es Oliver Ranft? Conoce al novio de Roberto Manrique Oliver Ranft, abrió su corazón con People en Español y habló en exclusiva sobre la relación que mantiene con el actor Roberto Manrique Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roberto y Oliver Digital Cover Credit: Foto: Melao y Lorenzo/melaoylorenzo.com; Locación: Hotel Casa Gangotena Cuando Roberto Manrique le compartió a Oliver Ranft la decisión de exponer públicamente su relación sentimental a través de las redes sociales, Ranft no dudó ni un segundo en apoyar a su pareja. "Siempre supe que si este momento llegaba, tenía que ser desde la certeza y el amor que existe en nuestro hogar", dijo el ecuatoriano. "La mañana que Roberto me sorprendió con el video, hubo mucha admiración y tranquilidad porque podía ver que lo estaba haciendo por las razones correctas". De esa mañana y su sólida relación de siete años con el actor de la telenovela Sin senos sí hay paraíso, el estratega político especializado en derechos humanos y desarrollo habló en exclusiva con People en Español. ¿Que es lo que mas recuerdas del momento en que conociste a Roberto? Cuando trabajaba en las Naciones Unidas, tuve que asistir a la Cumbre Internacional del Medio Ambiente en la ciudad de Guayaquil, y uno de los exponentes era Roberto. Me interesó mucho el tema de su ponencia. La charla fue sumamente interesante y daba una perspectiva tan diferente, [tenía] una visión de esparcir alegría, subir el animo a las víctimas de violencia que huyen de sus países y se convierten en refugiados en otros territorios. Su bondad y entrega me dejó muy conmovido. "Su bondad y su entrega me dejó muy conmovido" oliver ranft ¿Que es lo que te ha hecho compartir tu vida junto a él? Uff, se me vienen muchísimos momentos a la mente. Durante nuestra relación han habido momentos muy importantes para mí que me demostraban el increíble ser que Roberto es. Uno de los más importantes fue la noche del 16 de Abril del 2016, esa noche, el Ecuador sufrió una de las más grandes tragedias en nuestra historia cuando fue golpeado por un terremoto de 7.8 grados. Nosotros nos encontrábamos en su casa en Guayaquil y lo vivimos muy fuerte. Inmediatamente después de ponernos ambos a salvo, lo [miré] y le dije: "Si aquí lo vivimos así, imagínate cómo están donde ocurrió el epicentro. Tenemos que ir hoy mismo a ayudar a nuestros hermanos". Por mi trabajo en derechos humanos y estudios en políticas públicas, había aprendido y cubierto extensivamente la manera de cómo atender situaciones de emergencia en salud pública y desastres naturales así que para mí era lo más natural querer salir corriendo al área de afectada. Roberto y Oliver Digital Cover Credit: Foto: Melao y Lorenzo/melaoylorenzo.com; Locación: Hotel Casa Gangotena Ecuador atravesaba por uno de sus peores momentos [políticos], sin casi existir libertad de expresión por lo que no se sabía mucho de la verdadera situación de las víctimas o de la afectación en la zona del epicentro. Llegamos a un acuerdo: Nos organizaríamos en la ciudad, e iríamos a el epicentro a primera hora. La manera en que él se adaptó al trabajo en campo, y cómo supo manejar las fuertes emociones y situaciones, además de apoyarme incondicionalmente fue maravilloso. Él me ha introducido a la meditación, [a] la búsqueda de uno mismo en su interior además de un estilo de vida saludable, y siempre ofrece un punto de vista diferente y empático. Con Roberto no paramos de crecer como individuos y pareja, eso me enamora todos los días. "Con Roberto no paramos de crecer como individuos y pareja, eso me enamora todos los días" oliver ranft Roberto y Oliver Digital Cover Credit: Foto: Melao y Lorenzo/melaoylorenzo.com; Locación: Hotel Casa Gangotena Cuando Roberto decidió compartir con sus seguidores su relación y viste el video, ¿qué fue lo que paso por tu mente en ese momento? Siempre supe que si este momento llegaba, tenía que ser desde la certeza y el amor que existe en nuestro hogar. La mañana que Roberto me sorprendió con el video, hubo mucha admiración y tranquilidad porque podía ver que lo estaba haciendo por las razones correctas y muy a su manera, sencillo, humano, cercano y desde su alma. El escucharle compartir igualmente su amor y admiración por mi trabajo, fue algo muy especial y único que solidificó más aún nuestro camino juntos, pero lo que más me conmovió fue que hasta en este momento que es tan personal, pensó en los demás. Pensó en cómo [ese] momento [podía] ayudar a quienes se encuentran en una situación similar, quienes pueden encontrar sosiego en sus palabras y experiencia, todos esos seguidores que ahora también forman parte de nuestra familia ampliada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién es Oliver Ranft? Conoce al novio de Roberto Manrique

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.