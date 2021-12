Olga Tañón y Carolina Sandoval salen en defensa de estudiante hispano con discapacidad agredido en su escuela Luis Alejandro, un estudiante de 16 años que tiene discapacidad, fue agredido por otros estudiantes de la preparatoria Liberty en Kissimmee, Florida. El video del bullying que sufrió se ha vuelto viral y ha causado indignación. Famosas como Olga Tañón y Carolina Sandoval salen en su defensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El video de Luis Alejandro Osechas Carrillo —un joven venezolano de 16 años, que fue agredido por otros estudiantes de su escuela secundaria Liberty en Kissimmee, Florida— se ha vuelto viral y ha causado indignación. El joven fue diagnosticado con un trastorno que le dificulta el aprendizaje y le genera hiperactividad, reportó Despierta América (Univision). Su madre Merlin Carrillo habló con el programa matutino sobre el acoso que sufrió su hijo. La madre, quien está en remisión de cáncer, dice que su hijo trató de esconderle el bullying que sufría en la escuela para no preocuparla. "¿Cómo yo lo iba a llevar otra vez para allá? No podía", dijo la madre, quien decidió sacarlo de la escuela. Una revisión médica muestra que Luis Alejandro sufrió una lesión cerebral traumática leve después de ser golpeado, reporta el programa. Uno de sus agresores grabó un video live en sus redes sociales, insultando a Luis Alejandro y llamándole "gordo" y "mexicano estúpido". El joven no solo estaba siendo acosado por su discapacidad sino por ser hispano. La madre de Luis Alejandro lo inscribió en otra escuela y se fue de su casa a vivir con su hijo a un hotel por miedo de que estos agresores los buscaran en su hogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Alejandro admite que siente miedo. "Me pueden matar", dijo a Despierta América el joven sobre estos estudiantes que le hacían bullying. Según reportes, dos de los tres agresores, siguen en la escuela. En el video, se ve como estos se ponen a bailar y se ríen tras golpear al joven en los pasillos del plantel. "Son crueles", dijo la madre, quien puso una denuncia con la policía. La reportera Astrid Rivera de Despierta América compartió la respuesta de la escuela en Instagram. "No podemos comentar sobre los detalles de la disciplina estudiantil debido a las leyes de confidencialidad. Le puedo decir que el incidente sucedió en octubre, y todos los estudiantes que fueron los agresores recibieron la disciplina apropiada de acuerdo con nuestro Código de Conducta Estudiantil. La madre de la víctima no sería informada sobre las consecuencias estudiantiles de los niños que no son su hijo debido a las leyes de confidencialidad", dice el mensaje. Olga Tanon y Carolina Sandoval Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; JC Olivera/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Famosas como Olga Tañón y Carolina Sandoval salieron en defensa de Luis Alejandro en sus redes sociales. La cantante puertorriqueña compartió el video del acoso en su cuenta de Instagram, pidiendo justicia. "¡Esto es lo que ningún niño debería vivir! ¿Qué está pasando con algunos de los jóvenes que recurren a la violencia y/o abusos para con sus compañeros de escuela? Los administradores del sistema escolar tienen que intervenir y actuar para fijar responsabilidades con miras a prevenir futuras situaciones similares", expresó Tañón. "Estoy segura, que por medio de la exposición de este material visual, las personas que administran las agencias gubernamentales se enterarán y actuarán de forma rápida como efectiva". Por su parte, la presentadora e influencer venezolana compartió el video en Instagram con el mensaje "esto no puede seguir pasando".

