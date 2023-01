Olga Tañón revela que sufrió parálisis facial La merenguera puertorriqueña respondió a las personas que la critican por no saber maquillarse las cejas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón respondió a las personas que la critican por supuestamente no saber maquillarse las cejas. Sin pelos en la lengua, la cantante explicó que esto se debe a que sufrió una parálisis facial severa cuando era una adolescente. Según la intérprete de "Basta ya" y "Vuela muy alto" contó que a los 17 años se le entumeció el rostro, hasta el punto que no podía ni hablar ni tomar líquidos. "Se me paralizó toda una parte de la cara. Entonces no sé como que el ojo… no sé, no me lo sé hacer [el maquillaje de cejas]", dijo. Añadió: "Hay gente que a veces dice: 'Oye abre más un ojo que el otro'. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo. Tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible", dijo la artista. Olga Tañón Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images Tañón expresó que gracias al tratamiento de inyecciones de vitaminas y las terapias a la que sometió pudo recuperar el control de los músculos faciales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay gente que ni lo nota, pero fue fuerte", confesó. "No tenía controlados los músculos ni de los ojos ni de la boca". No es la primera vez que la cantante opta por compartir detalles de su apariencia física. En abril del año pasado habló abiertamente de la cirugía plástica que se sometió para bajar de peso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Olga Tañón revela que sufrió parálisis facial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.