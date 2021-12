Olga Tañón se disculpa públicamente ante su malentendido con Adamari López: "Lo lamento" La admirada cantante quiso dejar claro que sus declaraciones sobre el proceso de bajada de peso de su compatriota no fueron para ofender ni generar polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre respetuosa y ajena a cualquier asunto que tenga que ver con la polémica o el chisme, Olga Tañón quiso aclarar un malentendido generado estos días tras unas inocentes declaraciones de su parte en las redes. La cantante puertorriqueña, quien ha bajado notablemente de peso y ha compartido cómo lo ha logrado, hizo referencia al balón gástrico y la operación a la que ella se sometió. En medio de su conversación y con absoluta naturalidad citó a Adamari López, de quien le habían dicho se había hecho la operación del balón. En la misma, resaltó que si le funcionó es porque ella también "ha tenido un régimen de ejercicios". Con sus declaraciones, Olga solo quiso dejar claro que las operaciones no hacen magia y que es necesario acompañarlas de disciplina y buenos hábitos. Incluso citó a su amiga y compañera María Antonieta Collins, quien pasó por el mismo proceso. Sin embargo, sus declaraciones han dado mucho de qué hablar y generado todo un escándalo en las redes, donde se ha desatado una polémica y malentendido innecesarios. Así que la Mujer de Fuego, enemiga de estas situaciones, no solo quitó su directo, sino que pidió disculpas por si había ofendido a alguien. "Jamás ha sido con ánimo de ofender, al contrario", explicó con la humildad que le caracteriza. "Si fue de esta forma, lo lamento", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, coincidiendo con lo sucedido, Adamari publicó divertida, y quitando hierro al asunto, uno de sus ya famosos reels donde además de presumir cinturita de avispa, bailó a ritmo de Olga Tañón su tema "Que digan lo que quieran de mí". En realidad se trató de otro de sus muchos bailes que tanta alegría aportan a los seguidores de Ada y que muestra su estado de absoluta felicidad. Ambas artistas, queridas y respetadas en el medio, lucen estupendas y eso es la moraleja más importante de la historia.

