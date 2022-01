Olga Tañón se defiende junto a su hija de los ataques recibidos: "Eso es impermisible" La Mujer de Fuego se sentó muy seria frente a las cámaras con su hija Gabriella al lado para poner las cosas claras a quienes las señalaron de engañar con sus productos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que no pasa Olga Tañón es la mentira. Directa y siempre de frente, la artista salió a la palestra para aclarar las acusaciones de las que ella y su hija Gabriella habían sido víctimas en los últimos días. Todo surge cuando la cantante anuncia la salida a la venta del nuevo scrub que la compañía de jabones creada por madre e hija acaba de lanzar. Algunos de los usuarios atacaron a la artista al asegurar que todo había sido un anuncio engañoso y que los productos anunciados no estaban disponibles. Ante esta afirmación, la Mujer de Fuego reunió a su hija y se puso frente a las cámaras para aclararlo todo y defenderse a sí misma, a Gabriella y a su negocio con uñas y dientes. "No nos falten el respeto", inició tajante. "Se pusieron (a la venta) y en menos de 15 minutos se vendieron los 38", explicó con sinceridad la puertorriqueña. Un hecho que demuestra el éxito de los productos que con tanto amor, cariño y respeto han emprendido Olga y Gabriella. Es por eso que la intéprete de "Cómo olvidar" no está dispuesta a aguantar comentarios tan fuera de lugar. "El otro día se pusieron la cantidad de 158 y se fueron en menos de una hora. Si usted no entró... acuérdense que esto es una compañía de ella y yo, no es una compañía de muchísima gente. Es un negocio familiar. Trabaja ella y trabajo yo", destacó con orgullo. Olga Tañón Olga Tañón | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Olga Tañón Olga Tañón y Gabriella | Credit: IG/Gabriella Denizard SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es por eso que a Olga le da "mucha lástima que digan que nosotras estamos vendiendo algo que no hay. No, sí lo había, pero gracias a muchos de ustedes que están comprando las cositas, se van muy rápido... Es importante aclararlo", afirmó resolviendo así todas las dudas. Esta empresa es un emprendimiento en el que su hija Gabriella es la responsable, un espacio en el que trabaja y aporta su talento y esfuerzo que está teniendo unos frutos estupendos. A la vista está, y eso es lo que verdaderamente cuenta, ¡felicidades a ambas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Olga Tañón se defiende junto a su hija de los ataques recibidos: "Eso es impermisible"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.