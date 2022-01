"¿Recomiendas la operación?" Olga Tañón responde a rumores sobre su pérdida de peso Olga Tañón luce un abdomen plano y tonificado en nuevo video. ¿Cómo lo hizo? La Mujer de Fuego aclara todo sin pelos en la lengua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir olga tanon operacion bajo de peso bypass Credit: Photo Gamma Group/The Grosby Group El encierro de la pandemia hizo que Olga Tañón llegara a comer "desmedidamente". Las cantidades de alimentos, no todos muy saludables, que metía en su cuerpo eran más grandes de lo normal y eso empezó a tener efectos en su cuerpo. El resultado fueron 190 libras en el cuerpo de una mujer de 5 pies. La cantante optó por tomar cartas al asunto y logró rebajar 50 libras. Además de compartir que comer en pequeñas cantidades ha sido primordial para bajar de peso, la intérprete de "Basta ya" también reveló que se realizó la operación de bypass. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Olga Tañón Olga Tañon | Credit: (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS) Olga habla de "la operación" Luego de publicar un video donde se la ve bailando y modelando su nueva figura, una fan le preguntó: "¿recomiendas la operación?". De inmediato, la Mujer de Fuego aclaró sus dudas y respondió: "siempre recomiendo bajar por cuenta propio pues sería lo mejor. En mi caso no pude sola y me hice el bypass, pero nunca puedes dejar de hacer ejercicio aunque estés operada o la vas a perder". "¿Cuánto costó?", le preguntó otra seguidora. "Corazón, el plan te cubre… depende tu peso". Tips para la piel flácida Ante la solicitud de una cibernauta que le pidió consejos sobre cómo evitar la flacidez luego de perder tanto peso, la merenguera respondió: "el médico te advierte que si no haces ejercicios luego de tu operación vas a quedar muy flácida. Aunque yo estoy flácida me falta mucho, he seguido los consejos de la coach Alejandra Iglesias para tratar de endurecer las carnes". Los resultados de su arduo trabajo y disciplina son notorios ya que a sus 54 años, la puertorriqueña luce mejor que nunca.

