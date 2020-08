Olga Tañón responde a quienes critican que su hija Gabriella venda jabones: ¡de "vagos no tenemos nada"! Con un mensaje claro y contundente, así respondió la cantante boricua a quienes la acusan de haber "caído muy bajo" y poner a su hija a "hacer una línea de jabones”. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante puertorriqueña Olga Tañón respondió a quienes la criticaron por el nuevo proyecto empresarial de su hija mayor , Gabriella, que ha lanzado una línea de jabones relajantes y para la celulitis. La intérprete de “Basta ya” colgó un video en su cuenta de Instagram junto a un mensaje en el que afirma que sus hijos “tienen mucha madre” y que su familia, de “vagos no tenemos nada”. La merenguera respondía con estas palabras a comentarios en que la acusaban de caer “muy bajo" por supuestamente exponer a su hija al. " ¿Qué?, ¿no tienes trabajo", le dijeron. Tañón aseguró sentirse orgullosa de ser una madre que respalda a su hija. “Quiero aclararles a mucha gente algo porque me da la gana, porque yo soy así. Porque sí tengo el carácter fuerte que me ha permitido tener una familia maravillosa”, dijo. “Una de las maravillas que tiene esta que está aquí es que tiene los ovarios muy grandes para poder decir que soy una madraza que está dispuesta a hacer lo que tenga que decentemente hacer por [sus] hijos para que tengan una oportunidad de luchar en esta vida”. La artista boricua aclaró que, si bien es cierto que la situación de la pandemia ha dejado a miles de personas sin empleo, ella sí se ha mantenido ocupada y ha seguido trabajando en grabaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tañón expresó que su hija es un ejemplo de superación y gracias a los productos que están promocionando ha logrado experimentar una gran mejoría en su cuerpo y estado de ánimo. La cantante había explicado también que la idea de vender los jabones de masajes fue su hija y está sumamente emocionada con su nuevo negocio. “Le dije a mi mamá que ya tenemos una tienda por Instagram con nuestras cositas, quería hacer jabones. ¡Y mi mamá me complació! No tenemos suficientes, pero vamos poco a poco”, escribió la joven empresaria de 24 años en su cuenta de Instagram para anunciar su proyecto. Los jabones Gaby Soft están hechos a base de leche de cabra, café, canela y aceites, tienen un precio de $10 y están disponibles a través de su cuenta de Instagram.

Olga Tañón responde a quienes critican que su hija Gabriella venda jabones: ¡de "vagos no tenemos nada"!

