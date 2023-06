Olga Tañón relata el difícil momento que ha vivido: "Han sido días de demasiado dolor" A través de un directo en sus redes sociales, la artista puertorriqueña dio a conocer la situación y "los días duros" que ha hecho frente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón Olga Tañón cuenta el duro momento que ha vivido | Credit: Facebook/Olga Tañón Ha sido una semana muy difícil para Olga Tañón. Así mismo lo describía la artista en sus redes sociales tras sufrir una situación muy desagradable a nivel profesional. A través de un comunicado oficial en sus redes comunicaba la cancelación de uno de los conciertos de su gira, en este caso programado en Perú, debido a los incumplimientos contractuales que se presentaron y ciertas irresponsabilidades que se hicieron muy notorias para la cantante y su equipo. Muy triste por haber sido víctima de un engaño así del que también sale muy afectado su público, al que tanto ama, la puertorriqueña quiso hacer un directo en sus plataformas para aclararlo todo en primera persona. "Es muy lamentable cuando uno como artista tiene todo el deseo de ir a cantar a un lugar, muchas personas que no son serias, quizás nos vean como un símbolo de dinero, está perfecto, no hay ningún problema, pero que seamos utilizados es muy duro. Que no asuman unas responsabilidades es mucho más duro. Lo que se vivió en Perú fue sumamente lamentable, yo les tengo que decir que si usted no es un promotor serio, no nos llame", arranca su testimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella y su equipo ya estaban listos para darlo todo, hasta que se dieron cuenta de que algo estaba fallando. Todo se suspendió de inmediato "al darnos cuenta que no nos daban nuestro papel de salida, que no se habían pagado los impuestos de salida, ni a los proveedores, ni al que puso las luces y el sonido, se les había dado un adelanto, pero no se les había pagado. Yo se supone que no esté hablando de esto porque estamos ejerciendo una acción legal", continuó con toda la seriedad que merece el asunto. Una situación que le ha provocado, además de mucho dolor en su corazón, grandes dolores de cabeza al sentirse engañada y, como consecuencia, que sus fans también lo hayan sido. "Yo exijo que cada una de esas personas que le cobró a usted un boleto, usted tiene que devolver el dinero a cada una de esas personas que tuvieron esa confianza. Usted ha cobrado el dinero que con todo el amor del mundo han querido ir a ver a su artista. Los dolores de cabeza que he tenido, esos días han sido horribles porque no puedo creer que siga habiendo gente que juegue con el sacrificio de tanta gente... Es un abuso, es un robo, una falta de respeto horrible que estas cosas pasen", añadió la artista. Olga no ha perdido la fe en que todo el mundo reciba su reembolso pero, igualmente, asegura que seguirá denunciando y pronunciando los nombres de los responsables hasta que las cosas no se solucionen. "Han sido días de demasiado dolor porque hubo gente que viajó, tomó transportes públicos por horas para llegar al lugar para vernos y eso no se hace, no tiene explicación", concluyó poniéndose al servicio de todos y asegurando que hará un seguimiento de todo el proceso hasta estar segura de que todo ese dinero llegue a sus destinatarios. El desagradable suceso ya está en manos de la justicia, informó.

