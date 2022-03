Exclusiva: Olga Tañón habla de su renacer, su pérdida de peso y su familia Olga Tañón —quien es una de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año— habla de su transformación tras perder 50 libras y cómo el amor de su familia la mantiene en pie de lucha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 54 años Olga Tañón vive una etapa de plenitud. La Mujer de Fuego —quien es una de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022— habló con People en Español sobre su transformación tras perder 50 libras. La merenguera puertorriqueña deslumbró a su paso por la alfombra roja y la tarima de Premio Lo Nuestro, impactando con su tonificada figura. La cantante reveló que se sometió a una cirugía bariátrica tras llegar a pesar casi 200 libras después del encierro por la pandemia. "Agradezco estar con salud y bienestar, no solamente el mío, sino también el de mis seres amados", dijo a People en Español. La cantante asegura que no se arrepiente de la cirugía que la ayudó a adelgazar. "Tomé una decisión basada principalmente en mi salud, la cual me ha brindado mucha satisfacción porque me ha hecho sentir que podré disfrutar esta etapa de vida sintiéndome muy contenta cuando me miro al espejo", dijo. "Fue una decisión pensada, consultada y valiente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Olga Tañon - Univision's 34th Edition Of Premio Lo Nuestro a la Música Latina Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La intérprete de "Basta ya" y "Cómo olvidar" dice que contar con "el apoyo incondicional" de su familia le da fuerza para lograr sus metas. "Es una seguridad increíble cuando sabes que tienes una familia que te apoya en todos los aspectos en tu vida", reflexiona. "¡Si este es un poder, soy superpoderosa!". Su actitud positiva la ayuda a vencer. "El rendirme no es una opción para mí", afirma Tañón. "Esto no significa que no consiga obstáculos o situaciones adversas, pero las supero con voluntad y no pierdo los objetivos trazados". Ser un ejemplo de fortaleza para sus tres hijos es una gran motivación. "Como madre tengo que ser un pilar para ellos, yo creo que no existe una inspiración más grande que saber que en muchas áreas y en diferentes etapas dependen de tí, te necesitan y buscan una seguridad en mí", dice la madre de Gabriela, Ian e Indiana. "La vida es de altos y bajos, trae consigo cosas positivas y negativas, por eso se llama vida", afirma la cantante. "Yo continúo viviendo mi vida de la mejor manera posible, las cosas que tenga que arreglar las arreglo, las cosas que tenga que sacar las saco, y las cosas que haya que valorar las valoro".

