Olga Tañón comparte el mejor consejo que ha recibido

Lo que en sus comienzos vio como un fracaso en su carrera, fue una de las mayores lecciones que Olga Tañón aprendió y por eso la recuerda hasta el día de hoy. Una lección que le hace ser muy crítica consigo misma, pero que le permite crecer aún más. Cualidades que la boricua aplica cada domingo en su labor como juez junto con Natti Natasha y Josh Favela en Reina de la canción (Univision).

Image zoom Olga Tañón, Josh Favela y Natti Natasha

“Muchas de [las concursantes] piensan que te tienes que poner bien hermosa aunque no cantes, y si no tienes disciplina nunca vas a tener éxito”, dijo la cantante a MezcalTV sobre los errores más comunes entre las concursantes.

¿Tienes algún recuerdo de tus comienzos que guardes con cariño porque te enseñó una lección muy importante?

“Sí, cuando participé en un concurso que no era ningún tipo de reality ni concurso semanal, sino que era un día con una orquesta en Puerto Rico. No me dieron ni las gracias por haber participado en el concurso, pero me di cuenta que no hice lo correcto, y aunque lloré como por dos meses, me enseñó mucho”, expresó la mujer de fuego.

Image zoom

“Me enseñó a decir ‘¿sabes qué?’, tienes que ser realista contigo. Ni estabas linda, estabas bien nerviosa, estabas toda desafinada, entonces la gente me dice ‘no puedo creer que seas así, que te maltrates’. Eso no es maltrato, eso es saber reconocer que tú realmente no te preparaste para algo cuando te tenías que preparar, y simplemente fuiste porque tenías las ganas de ser artista. Eso no es así”.