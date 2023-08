Olga Tañón llora la muerte de su querido hermano mayor ¡Rota de dolor! Olga Tañón se enteró de la muerte de su hermano"Yayito" cuando iba de camino a Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón Olga Tañón | Credit: The Grosby Group El mundo de la música y sus seguidores se encuentran consternados por la triste noticia del fallecimiento del hermano mayor de la icónica cantante Olga Tañón. "En esto que se llama vida se nos rompe el corazón de muchas maneras y en muchos momentos. Hoy es uno de ellos", escribió la merenguera de 56 años en su cuenta de Instagram. Juan "Yayito" Candelario Tañón Cintrón dejó este mundo en la madrugada de este lunes. El mensaje de Olga tras la muerte de su hermano mayor "De camino a Puerto Rico recibí el triste mensaje de que mi amado hermano mayor falleció de madrugada. Esta pérdida es profunda para sus hijas, nuestra familia y para mi. Aunque estas situaciones, lamentablemente, son parte de la vida, no dejan de calar profundamente en el corazón". Olga Tañón Olga Tañón | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Estamos unidos y nos tenemos a los unos a los otros para continuar adelante. Los amo y siempre estaré ahi", dijo la 'Mujer de fuego'. "Tenemos que continuar con fuerza porque la vida tiene momentos malos, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. ¡Vuela alto hermano querido!". Olga acompañó la noticia con unas imágenes llenas de significado: una foto junto a su hermano y familia, recuerdos de su infancia en blanco y negro, y una imagen de una cruz que simboliza la partida de un ser querido. murio hermano de olga tanon... Credit: Olga Tañón IG murio hermano de olga tanon... Credit: Olga Tañón IG murio hermano de olga tanon... Credit: Olga Tañón IG Apoyo de los famosos El dolor de Olga Tañón no ha pasado desapercibido por sus colegas y amigos del mundo del entretenimiento. Famosos como Charytín y Agueda Lopez expresaron sus condolencias a través de las redes sociales. Charytín dejó un mensaje en Instagram: "te acompaño en tus sentimientos Olga querida. Descansa en paz tu hermano adorado. Amen". Agueda Lopez, esposa de Luis Fonsi, también envió palabras de apoyo: "lo siento en el alma querida Olga. Mucha fuerza amiga bella". Myrka Dellanos, por su parte, compartió un cálido abrazo virtual: "lo siento mucho. Te envío un abrazo y que Dios te abrace de forma especial hoy". La partida de un ser querido es siempre una experiencia desgarradora, y la cantante enfrenta ahora este doloroso momento con el apoyo y cariño de sus seguidores y colegas.

