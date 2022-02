¡Wow! Olga Tañón impacta con su cuerpazo en Premio Lo Nuestro. La merenguera puertorriqueña Olga Tañón dejó a muchos boquiabiertos a su paso por la alfombra roja y la tarima de Premio Lo Nuestro. ¡Mira las fotos de la Mujer de Fuego! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón arrasó a su paso por Premio Lo Nuestro. La merenguera puertorriqueña cantó junto a Jay Wheeler su nueva versión de su éxito "Como olvidar". Al llegar a la alfombra roja con un ajustado y moderno vestuario azul eléctrico la cantante acaparó miradas por su despampanante y tonificada figura. Tras llegar a pesar 190 libras durante el encierro por la pandemia, Olga Tañón ha adelgazado unas 50 libras. La cantante reveló que se sometió a la operación de bypass gástrico. "Siempre recomiendo bajar por cuenta propia pues sería lo mejor. En mi caso no pude sola y me hice el bypass, pero nunca puedes dejar de hacer ejercicio aunque estés operada o la vas a perder", dijo en sus redes sociales ante las interrogantes de sus seguidores. Ejercitarse y cuidar su nutrición han dado resultados fabulosos. Olga Tañón Credit: (Aaron Davidson/WireImage) La Mujer de Fuego puso a todos a bailar durante el show, llenado de buena vibra el FTXArena en Miami. Olga Tañón Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) La cantante de 54 años ha recibido muchos piropos y comentarios de apoyo en sus redes sociales tras mostrar su transformación física. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Olga Tañón Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) La intérprete de "Basta ya", "Es mentiroso", y "Así es la vida" hipnotizó durante su actuación. Despojándose de un velo color fucsia y un set de pantalón y chaqueta, la cantante presumió su cuerpazo en un jumpsuit transparente de lentejuelas. Olga Tañón Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) La artista sigue motivando con su ejemplo de superación y estilo de vida saludable. Olga Tañón Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) ¡Felicidades Olga!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Olga Tañón impacta con su cuerpazo en Premio Lo Nuestro.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.