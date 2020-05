Hija de Olga Tañón habla del bullying que sufrió en la escuela por supuestos fanáticos de su mamá La cantante puertorriqueña se emociona hasta las lágrimas al escuchar sobre el acoso que sufrió Gabriella Denizard en la escuela. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por años, la cantante puertorriqueña Olga Tañón ha compartido que su hija Gabriella Marie Denizard ha sido víctima de bullying, pero es hasta ahora que la joven de 24 años cuenta realmente lo que le tocó vivir en manos de sus compañeras de escuela. En una confesión sin precedentes, la joven detalló que sufrió burlas, críticas y agresiones emocionales mientras asistía el colegio, aún después de que sus compañeros supieran que estaba lidiando con condiciones especiales, entre ellas el autismo, anemia hemolítica y otra condición que afecta sus plaquetas. “No me estaba defendiendo en la escuela y golpeaban la puerta [del baño], no me dejaban ir al baño a hacer pipí, me decían nombres y cosas así. Me decían: ‘No vas a perder peso', me llamaban vaca, cerdo gordo”, reveló la jovencita en un entrevista con el locutor Enrique Santos. Denizard aseguró que muchos de los compañeros que la insultaban decían ser fanáticos de su mamá —y que nunca habló del tema por miedo y vergüenza. Tañón se expresó orgullosa ante la valentía de su hija, ya que esta expresión verbal demuestra el avance intelectual que ha tenido la jovencita en los últimos años. “Estoy feliz porque anteriormente ella no te podía decir esta explicación y yo estoy más que orgullosa que te lo está haciendo. Eso no lo sabía decir”, comentó la cantante en la entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Viendo el video de la entrevista con Santos, publicada en redes sociales, la puertorriqueña no salía del asombro de la historia que vivió su hija en la escuela; también se emocionó porque Denizard finalmente lo pudo exteriorizar. “Luego de terminar esta entrevista con Enrique Santos, sólo lloré ¡de alegría! Porque ella le explicó a él mejor que a todos nosotros lo sucedido en su escuela hace años”, escribió la cantante, conmovida, en sus redes sociales. “Ayer fue un día glorioso para todos nosotros y todos los que conocen a nuestra hija desde pequeña. [Anteriormente] Gabriella no respondía a más de un comando”. La cantante explicó que desde que su hija está bajo tratamiento con suplementos y vitaminas ha visto una gran mejoría en su desarrollo intelectual, por lo que la Mujer de fuego se comprometió a ayudar a padres de hijos autistas a mejorar su vida. “Los papás con niños con discapacidad no podemos bajar la guardia, aunque a veces pensemos que el mundo se nos está cayendo encima, ¡olvídate de eso! Sacúdete y sigue pa’lante, porque si tú dejas de darle una asistencia a estos chicos, estos chicos se te van a atrasar más, entonces eso no puede ser”, dijo.

Hija de Olga Tañón habla del bullying que sufrió en la escuela por supuestos fanáticos de su mamá

