Olga Tañón y su hija muy tristes al sufrir dolorosa pérdida: "Murió esta mañana" La cantante hizo el anuncio en sus redes sociales donde comparte el duro golpe que ha recibido la familia. "Ahora está en el cielo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque Olga Tañón suele amenizar sus redes casi siempre con buenas noticias, bailes divertidos y directos llenos de rico contenido, en esta ocasión, la puertorriqueña hizo un triste anuncio a sus seguidores. Con gran pesar dio a conocer el fallecimiento de un miembro más de la familia con el que tanto ella como su esposo Billy Denizard y su hija Gabriela estaban encantados. "Fe murió esta mañana, pero llegó muy enferma y sufrió mucho. Ahora está el el cielo", escribió en su perfil de Instagram justo a este amoroso video. "Fe, te fuiste muy pronto", escribió sobre esta emotiva grabación con la que la artista despidió al juguete de la casa. Desafortunadamente el animal duró muy poquito en la familia al tener problemas de salud que no pudo vencer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes muestran la unión tan especial del perrito con Gabriela, quien se había convertido en su compañera perfecta de juegos y cuidados. Olga Tañón Olga Tañón | Credit: IG/Olga Tañón Hace apenas unos días Olga la presentaba a través de esta plataforma entre risas, alegría y mucho amor. " Les presento a la nueva integrante de la familia, se llama Fe y ¡es una belleza!", escribió junto a este video donde todos la recibían con todo el cariño. ¡Buen viaje Fe!

