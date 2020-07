"Por favor, ¡no canten!". Olga Tañón hace un llamamiento a los actores que deciden ser cantantes Divertida, pero con un mensaje claro, la talentosa puertorriqueña ha pedido un favor a todos aquellos intérpretes que deciden ser cantantes y no afinan. ¡Cuidadito! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las mejores voces de Latinoamérica, quizás por eso y por su amor y respeto al público, ha compartido un video en redes tan cómico como serio a la vez. En él, Olga Tañón pide un favor a todos aquellos actores o actrices que deciden dar el salto a la música. "Aviso urgente para todos los actores, actrices y todo tipo de persona que no afine, por favor no canten, ¿ok? Que la pandemia ya es suficiente. Le voy a decir una cosa, el que me dañe el oído a mi lo voy a a demandar", dijo entre medio en broma medio en serio en su más reciente publicación en Instagram. ¿A quién irá dirigida la indirecta? Se preguntan muchos. La mujer de fuego no hizo referencia a nadie en concreto pero su mensaje no podía ser más clarito. Los comentarios no se hicieron esperar y además de una buena ristra de emojis en forma de carcajadas, también hubo quien se atrevió a poner nombre al destinatario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Ay, pobre Marjorie de Sousa", "Demanda a Bad Bunny", "¿A quién se la estás tirando? ", "Empieza la lista de demandas", le expresaron algunos con mucho sentido del humor. Image zoom Mezcalent De sobra es conocida esa vena cómica de esta boricua, una de las gargantas más aplaudidas y respetadas en el globo terrestre que, si de algo puede presumir, es de afinar siempre y regalarnos unos espectáculos maravillosos. Deseando que todo pase para volver a verla sobre la tarima.

