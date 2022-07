Sus logros personales valen más para ella que su sinfín de galardones. "En mi tiempo libre me gusta hacer lo que me de la gana, lo que quiera hacer", confiesa risueña. "Si me da con irme al mar, me voy al mar, si me da con quedarme en casa, me quedo en la casa, si me da con irme a pasear lo hago, ver a películas, salir en familia", dice sobre sus fuentes de felicidad. "No me arrepiento de nada. Miro hacia atrás y veo lo bendecida que he sido".