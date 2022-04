Olga Tañón y su esposo se llevan un susto en medio de su escapada romántica La cantante compartió junto a su marido Billy Denizard la situación que les tocó vivir en estos días de desconexión. "Son las cosas que uno se encuentra". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana Olga Tañón y su esposo Billy Denizard se tomaron una pequeña luna de miel para disfrutar como pareja y desconectar de todo. La Mujer de Fuego ha mostrado imágenes y videos desde su particular paraíso con su pareja y, especialmente, sus animados viajes en barco. Sin embargo, Olga, que siempre comparte sus experiencias con sus seguidores, les confesó el tremendo susto que se llevó su marido al encontrarse con una situación inesperada. Y es que Billy se hallaba en el agua cuando un señor de la marina le advirtió de la existencia de un cocodrilo que se había asentado justo allí. Así mismo fue, el cocodrilo apareció y esto fue lo que pasó. Todavía con el susto en el cuerpo, Billy participó en el en vivo de su esposa para contar exactamente cómo fueron las cosas con este animalito. "Me dijo: 'mira ten cuidado que hay un cocodrilito como de 4 pies, no hagas mucho splash'", le dijo el señor que trabaja en la zona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no pasó nada, el cocodrilo dio señales de vida y no solo pudieron captar las imágenes del momento en el que reposaba por los alrededores, sino también lo que hizo mientras Olga hacía este video. Afortunadamente el ruido le asustó y salió corriendo. Aparte de esta anécdota, Olga, quien lució bikinazo, y su marido pasaron el resto del tiempo disfrutando del sol, el barco y, por su puesto, la música. La parejita brindó a sus seguidores con un divertido challenge del tema "Ojalá" Remix que la intérprete hizo con Nacho. Después de un fin de semana lleno de aventura y diversión, los felices papás regresarán a casa para reencontrarse con sus hijos a los que la artista aseguró echar mucho de menos. "De las cosas que más me hacen falta, en mi caso, es ver a mis chamacos", admitió.

