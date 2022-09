Olga Tañón derrite en redes bailando con The Naked Cowboy ¡en un duelo de cuerpazos! De visita por Nueva York la Mujer de Fuego se topó con el singular personaje famoso por andar en calzoncillos y sin dudarlo se unió a él en un baile ¡tienes que verlos juntos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olga Tañón ha estado de visita por la Ciudad de Nueva York y a pesar de su fama y estatus de celebridad máxima en el mundo de habla hispana ha podido hacer lo que todo turista: pasearse por Times Square y Broadway, tomarse fotos y disfrutar a su anchas. En los videos compartidos por La Mujer de Fuego se la ve bailando en plena calle y caminando entre los neones de Times Square mostrando la esbelta silueta que estrenó este año tras someterse a una cirugía. "Miren señores, el que venga aquí y no se saque una foto con el Cowboy Naked..." exclamó la multipremiada cantante residente en Ocala, Florida al llegar al punto donde se topó con The Naked Cowboy, el famoso personaje que desde hace años circula por dicha zona usando solamente calzoncillos, su sombrero y botas texanas y empuñando su guitarra. Acto seguido se acercó al famoso personaje tejano y le pidió la foto. Al parecer, sin sospechar que se trataba de una celebridad del calibre de Tañón, el personaje le preguntó que de dónde era y gustoso accedió a la fotografía y video. El rubio empezó a cantar una canción con su guitarra y se unieron en un baile dando un giro de 360 grados que no deja lugar a duda: Olga Tañón es poseedora de una figura espectacular y rejuvenecida. El duelo de cuerpazos entre The Naked Cowboy y Olga Tañón: The Naked Cowboy y Olga Tañón Credit: IG/Olga Tañón En su paseo la diva también compartió un simpático post donde aparece bailando en plena calle sorprendida porque casi la "atropellan" al estar haciendo piruetas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La belleza hoy en día en lo que se refiere a Olga Tañón es ver las cosas diferentes en esta etapa de mi vida, no es simplemente como cuando empecé la carrera que tenía aspiraciones en sentirme, y que todo el mundo dijera que era bella o hacerme la más bella; eso era antes", afirmó en julio pasado la Mujer de Fuego a People en Español al hablar de su espectacular cambio al perder 50 libras de peso. El cambio ocurrió no solo tras someterse a una operación bariátrica, sino también por medio de la vigilancia de su alimentación y el ejercicio. "Ahora para mí radica en la importancia de reconocer las etapas en las que vives, y por las cuales pasas, sentirte lo mejor en cada una de ellas. En mi caso las estoy disfrutando a cabalidad y a plenitud; y siempre he hecho lo que tenga que hacer para sentirme así".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Olga Tañón derrite en redes bailando con The Naked Cowboy ¡en un duelo de cuerpazos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.