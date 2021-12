Olga Tañón cuenta la dura razón por la que su hija Gabriella tiene marcas en las manos Después de ser preguntada insistentemente en las redes, la cantante puertorriqueña respondió a la pregunta. "Por primera vez contesté con alegría". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de esas mujeres que derrochan fuerza con solo mirarla. Y sobre el escenario ya ni digamos. Olga Tañón se ha ganado a pulso lo de Mujer de fuego porque esa energía de la llama es lo que desprende por los cuatro costados. Sin embargo, su vida no ha sido fácil. Entre los muchos retos que ha tenido que enfrentar está el más importante de todos: su maravillosa hija Gabriella Denizard, una mujer con necesidades especiales y, sobre todo, con quilates de amor de pies a cabeza. Sus videos junto a su madre en redes sociales siempre son una delicia de ver. Es el vivo ejemplo de la superación y la alegría. Verla reír, cantar, bailar y hacer sus jabones, entre otras cosas, es siempre inspiración. En estos días los usuarios de estas plataformas lanzaron una pregunta a Olga relacionada con las marcas que la joven tiene en sus manos. A pesar de ser un motivo duro, la puertorriqueña no dudó en contar el porqué. "Por primera vez contesté con alegría", expresó. "Quiero agradecer la oportunidad que siempre me dan de escucharme cada vez que quiero pronunciarme, sea para lo que sea", arrancó su mensaje. "Que por 20 años mi hija dependía de transfusiones para superar sus condiciones. Ya hace 5 años, aunque le quedaron marcas en sus manos todo este proceso, ya no la han transfundido más", aseguró orgullosa. Olga Tañón Olga Tañón y Gabriella | Credit: IG/Gabriella Denizard SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Parece una drogadicta", le llegaron a decir por tantos pinchazos que tenía. "Básicamente lo llegó a ser de tantos pullazos que le metieron a Gabriella durante toda su vida, desde sus 6 meses. Pero eso es lo de menos, a mí lo que me interesa es que Gabriella gracias a Dios está bien", prosiguió. Nada es perfecto, pero tiene buenísima calidad de vida y eso es lo que más abraza Olga. Juntas forman el equipo perfecto y así lo dejan saber en cada uno de sus videos juntas en las redes. En ellos los protagonistas son las risas, la buena vibra y, sobre todo, la eterna ilusión. Verlas es siempre un regalo. ¡Un millón de gracias Olga y Gabriella!

