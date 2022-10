Olga Tañón comparte el trastorno que sufre desde niña: "Lloré y lloré" Recién llegada de Venezuela donde dio un concierto triunfal, la cantante compartió este testimonio en sus redes con el que espera poder aportar su granito de arena y ayudar a otras personas que padezcan lo mismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos días de sentimientos a flor de piel para Olga Tañón. Su más reciente concierto fue en el poliedro de Caracas, en Venezuela, país donde fue inmensamente feliz durante un periodo de su vida con su familia y al que no visitaba desde hacía muchos años. A su regreso a Estados Unidos, la puertorriqueña, ya con los suyos y la resaca de lo ocurrido, decidió compartir una publicación muy personal. En ella ha dado a conocer el trastorno que padece desde la niñez y cómo ha podido lidiar con ello a lo largo de los años. Olga Tañón Olga Tañón | Credit: The Grosby Group Siempre cercana con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, esta vez se puso un poquito más seria para transmitir su apoyo y ánimo a quienes, como ella, habían vivido de cerca lo que es la dislexia. Una condición que afecta la manera en que se lee y escribe. "Cuando yo me criaba, yo no sabía que era dislexia", reconoce. "Lo supe cuando tenía más de treinta y tantos años... Luego que me enteré, lloré y lloré porque todo lo extrañamente vivido tenía un nombre", dijo la intérprete de "Cómo olvidar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Olga admite que para ella "fue muy triste" en aquel entonces descubrir lo que le pasaba y que tenía que ocultarse para leer y escribir. Sin embargo, hoy, Día Internacional de la Dislexia, ha querido transmitir que también la padece y que se sale, a pesar de los momentos duros que a veces hace pasar. Por ejemplo, al leer el teleprompter, al escribir una canción, y en otras situaciones. Si bien al inicio le afectó, el tiempo le ha hecho entender el proceso y aceptarlo. "Para todos los que son como yo, tranquilos que esto nada tiene que ver con la inteligencia", expresó con positividad. "Si tienes Dislexia pues bienvenido al club. ¡Sigamos hacia delante!".

