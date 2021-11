Olga Tañón comparte cómo logró bajar 50 libras y ganarle la batalla al sobrepeso La cantante contó qué la llevó "a comer desmedidamente" y llegar casi a las 200 libras de peso. "No me sentía feliz... me sentía fea". El amor de los suyos y su fuerza vital la llevaron a plantarle cara a la situación y triunfar, como siempre hace. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si el nombre de Olga Tañón pudiera tener un sinónimo, sería el de ganadora. Y no solo por la larga lista de premios que tiene en casa por su impresionante carrera musical, sino por todos los logros y pruebas superadas en su vida personal. Hace unos días sorprendía a todo su público con un testimonio sincero, doloroso y muy conmovedor. Aunque ella siempre ha contado sin pelos en la lengua que le encanta comer, la llegada de la pandemia duplicó esas ganas que pasaron a convertirse en ansiedad. El resultado fueron 190 libras en el cuerpo de una mujer de 5 pies y, sobre todo, los posibles problemas de salud que esto podría conllevar. A través de su canal de Youtube, Olga abrió su corazón de par en par, como lo hace en sus canciones, y contó qué hizo para rebajar esas 50 libras de más. Amorosa, cercana y con la verdad siempre como aliada, la puertorriqueña dio una nueva lección de vida a todos. Entre las muchas cosas que comparte está el cómo el encierro la llevó a comer "desmedidamente". Las cantidades de alimentos, no todos muy saludables, que metía en su cuerpo eran más grandes de lo normal y eso empezó a tener efectos en su cuerpo. Aunque la intérprete de "Prefiero ser la otra" sabía que no era lo correcto, era inevitable y muy difícil de contenerse. En este video, publicado en sus diferentes plataformas sociales, también admite que llegó un momento en el se sintió "fea". No era una "gordita feliz", con todo el respeto a quien decide serlo, aseguró para evitar inequívocos. En este difícil proceso, hubo una razón que la empujaba aún más a ese callejón entonces sin salida: el secuestro y posterior fallecimiento de su adorada madre. Fue frente a las cámaras de Despierta América este domingo que Olga, de 54 años, contó el dolor tan grande que arrastró por ese suceso y que le acompañó durante mucho tiempo. "Eso me llevó a esta cuestión de la comedera, a esa gente no la perdoné por mucho tiempo", dijo de los secuestradores de su mami. Hasta que sí lo hizo. Hoy vive en paz, ha perdonado y está orgullosa con los resultados obtenidos fruto de tanto esfuerzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero este final feliz quizás no hubiera sido tan posible si no hubiera contado con la hermosa familia que tiene. Sus tres hijos y su esposo, su compañero de vida y apoyo máximo, Billy Denizard, han sido su motivación, su guía en el camino y su mayor alegría en momentos complejos. Olga Tañón Olga Tañon | Credit: (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS) Hoy puede presumir, no solo de un cuerpo en forma y en su peso, sino también de haber alcanzado unos hábitos saludables que son para siempre. La clave, más allá de cualquier dieta y de morir de hambre, ha sido comer de todo pero en pequeñas cantidades. Después de tantos años de dietas e intentos varios de bajar de peso, Olga por fin ha entendido qué hay que hacer. ¡Enhorabuena y gracias por compartir tu ejemplar historia!

