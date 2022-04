Olga Tañón comparte el antes y después de su operación de estómago Muchas han sido las críticas a Olga Tañón tras recurrir a la operación del balón gástrico, pero la cantante ha sabido responder a los detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchas han sido las críticas que ha recibido Olga Tañón luego de que decidiera recurrir a la operación del balón gástrico para poder bajar de peso, algo que no esconde a sus seguidores. "Tomé la decisión no para tu aprobación, tomé la decisión porque me quiero, porque quiero, porque quise y porque me dio la gana", afirmó la cantante en un video en sus redes sociales. En las imágenes compartidas, Tañón muestra el antes y el después de su operación, y los cambios son muy notables. "Es algo sumamente personal cuando se trata de ti. Tienes que hacer lo que te haga feliz a ti y no a los demás", aseguró en medio de tantos cuestionamientos. "El problema de esta sociedad es que muchos te quieren decir de qué manera se supone que vivas, actúes o sientas y no es así. Pa la 💩 lo que piensen o expulsen por la boca los demás. La dueña de tu vida eres tú ! Además los que te aman son los únicos que aquí cuentan!", añadió. Olga Tañón Credit: IG/Olga Tañón Desde que decidió hacerse esta operación con el doctor Abel Bello ha dicho que se siente muy feliz. "Hay mucha gente no [lo dice] y se lo han hecho, [pero] yo estoy muy feliz", asegura. "Y lo digo porque no tengo por qué callarlo, soy una persona bastante clara". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay personas que no les gusta decir que se hicieron un tipo de cambios como estos, y tienen sus razones, pero no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad para hacer unas dieta", puntualizó. "Yo pensé que tenía la fuerza de voluntad pero la realidad es que no, [y] como estaba prediabética, yo dije: 'Yo no me siento feliz, quiero estar como estaba hace un tiempo'", confesó. "Así que lo hice con todo el amor del mundo y tomé la decisión yo, me inspiró María Antonieta [Collins], pero es una decisión muy personal. Y estoy más que feliz".

