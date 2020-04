¿Amiga de Verónica Castro fue testigo de la supuesta boda de la actriz con Yolanda Andrade? Olga Breeskin da por cerrado el tema sobre la supuesta boda de Verónica Castro y Yolanda Andrade. Asegura que en estos momentos se deben hacer comentarios positivos. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Yolanda Andrade dio a conocer que Olga Breeskin fue testigo de su boda con Verónica Castro, así como de la supuesta relación sentimental que mantuvieron por algún tiempo. Sin embargo, la violinista desmiente esas declaraciones y asegura que no estaba enterada de nada. Por lo tanto, no puede hablar de un tema que desconoce por completo. RELACIONADO: Fallece la madre de Verónica Castro a los 85 años Image zoom “No se merece mi tiempo. No me merece comentarlo”, advirtió Breeskin al programa mexicano de radio Todo para la mujer (Radio Fórmula). “Inventar algo que nunca ocurrió porque yo no soy testigo de nada, porque si fuera lo diría, no sé si abiertamente”. Image zoom Respecto al hecho de haber sido involucrada por la conductora en esta situación, la vedette aseguró que no le merece mayores comentarios. Además, está convencida de que “la obligación de una buena amiga, como lo soy” de Verónica Castro, es mantenerse al margen en este tipo de asuntos, a menos que sea para salir en su defensa. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nada [le diría a Yolanda Andrade]. Creo que cuando dices nada, ya [es] nada. Para mí el caso está cerrado y agregar algo sería encender la llama de algo que nunca existió”, advirtió. “Verónica Castro es mi amiga más antigua, más profunda y más querida que tengo en el espectáculo. Por ese simple hecho se merece todo mi cariño, todo mi respeto y no merece la pena ningún comentario. Porque uno tiene la obligación y, en el caso mío el deseo particular, de sacar la cara y lo que haya que sacar por mis amigos, y eso no lo voy a cambiar”. Olga Breeskin asegura que en estos momentos de conflicto por los que atraviesa el mundo se deben evitar comentarios dolorosos y hablar solamente de cosas positivas que no afecten a otras personas.

