Offset pide perdón públicamente a Cardi B en desesperado video

Con motivo de su 27 cumpleaños, Offset publicó un video estremecedor en sus redes sociales. Tras la ruptura con su esposa Cardi B por una supuesta infidelidad de su marido, la cantante puso punto y final a su historia de amor cerrando cualquier tipo de puerta y posibilidad de reconciliación.

Profundamente arrepentido y casi con lágrimas en los ojos, el rapero, dispuesto a recuperarla, le grabó este sentido mensaje que ya ha dado la vuelta al mundo. En él reconoce su error con otra mujer y si bien asegura no hubo relaciones sexuales, reconoce que se divirtieron, eso sí, no está para nada orgulloso de ello.

“Te pido perdón, te quiero y espero me perdones algún día”, dice con la voz entrecortada. “He formado parte de actividades en las que no debería haberme implicado. Y por eso pido perdón, por romperte el corazón, por romper nuestra promesa y la que le hicimos a Dios, por ser un marido egoísta y caótico”, continúa sincero.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Para su cumpleaños, que fue este pasado viernes, Offset sólo pide un deseo, volver a casa con su mujer y su hija en estas fiestas tan importantes para la familia. “Kulture, quiero poder pasar estas navidades contigo”, prosigue con mucha emoción dirigiéndose a su princesita.

Recordemos que Cardi B dijo adiós a esta relación por supuestos rumores de infidelidad de su esposo. Es el propio rapero quien reconoce que hubo jugueteo pero que todo quedó en eso, nada más. “Siento mucho lo que te he hecho. Esa chica y yo no tuvimos relaciones sexuales, sólo pasamos un buen rato, me entiendes”.

Ahora sólo cabe esperar si el milagro y la magia de estas entrañables fiestas ablandarán el corazoncito de la exitosa cantante y será capaz de perdonar al marido y padre de su pequeña.